OpenHarmony 3.0 将至，开放原子基金会与 Eclipse 合作助开源鸿蒙进军欧洲

IT之家 9 月 30 日消息 开放原子开源基金会是我国登记注册，旨在推动开源公益事业发展的非营利性、公益性法人，为各类开源项目提供中立的知识产权托管，保证项目的持续发展不受第三方影响。

基金会业务范围包括募集资金、专项资助、宣传推广教育培训、学术交流、国际合作、开源生态建设、咨询服务等开源相关的活动。开源基金会，，通过开放治理寻求更丰富的社区资源的支持与帮助。

IT之家了解到，开源基金会与欧洲最大的开源组织 Eclipse 基金会于 9 月 28 日签署战略协议建立合作伙伴关系，共同建设全球开源社区，并将专注于 OpenAtom 的 OpenHarmony 操作系统。

Eclipse 执行董事 Mike Milinkovich 和 OpenAtom 基金会董事会主席陶洋签署了协议，并承诺共享开发下一代操作系统 OpenHarmony 的必要资源。

据介绍，该项目旨在统一全球范围，为开发人员提供适用于所有场景设备的平台。

关于 Eclipse 基金会：

Eclipse 社区由 330 名成员组成，其中包括来自各个领域的个人开发人员和开发者组织，拥有四项关键服务，包括知识产权管理、生态系统开发以及营销、开发流程和 IT 基础设施。

此外，Eclipse 基金会拥有 Eclipse IDE、Jakarta EE 和 400 多个开源项目。此外，其项目包括云和边缘应用程序、工具、物联网、人工智能、汽车、系统工程、分布式技术、开放处理器设计等框架。

关于 OpenAtom 基金会：

OpenAtom 开源基金会是由华为、阿里巴巴、百度、浪潮、奇虎 360、腾讯、招商银行等领先企业共同组建的联合社区，旨在开发一个开放的框架和行业内的国际开源社区。

它提供与开源软件、硬件、芯片和内容相关的知识产权的中立管理、咨询、运营、营销、教育和培训相关服务。

其中，OpenHarmony 开源鸿蒙便是开放原子开源基金会旗下最有力的产品之一，是自主研发、全新技术生态的全领域下一代开源操作系统。它面向万物互联，是可运行在各种智能终端上的全新分布式操作系统。

值得一提的是，OpenHarmony 项目群工作委员会将在 9 月 30 日晚举办 OpenHarmony 线上见面会，届时将向大家汇报 OpenHarmony 3.0 版本的种种特性，以及 OpenHarmony 项目的最新进展。