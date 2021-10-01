美电动汽车公司 Lordstown 与富士康达成协议：前者 2.8 亿美元出售 2000 万美元买来的工厂

北京时间 10 月 1 日早间消息，据报道，美国电动汽车公司 Lordstown Motors 同意与富士康科技集团达成 2.8 亿美元合作协议，出售其位于美国俄亥俄州的前通用汽车工厂，以换取现金和股权投资。

根据交易条款，Lordstown Motors 将以大约 2.3 亿美元的价格，将其 2 年前花费 2000 万美元从通用汽车手中买下的工厂出售给富士康。富士康还将通过这项新的合作购买价值 5000 万美元的 Lordstown 股份，并计划为 Lordstown 组装 Endurance 电动皮卡。该交易取决于双方就生产这款皮卡达成的协议。

受此消息影响，Lordstown 股价周四在纽交所盘后交易中一度大涨 12%。该股在常规交易中上涨 8.4%，报收于 7.98 美元。但其今年以来仍然下跌 60%。

这笔交易对双方来说可谓各取所需。Lordstown Motors 通过此次合作加速推进量产，从而帮助其降低生产电动汽车的高昂成本。富士康则获得了北美的一家工厂，可以在那里打造自己的开源电动汽车平台，并为包括 Fisker 在内的合作伙伴代工。

“与其说这是在出售工厂，不如说是进行战略合作。”Lordstown CEO 丹・尼尼瓦基（Dan Ninivaggi）说，“我们获得了在汽车行业扩大规模的渠道。富士康很有远见，他们有强大的制造能力，可以比我们更快地利用这座工厂。”

双方正在制定生产协议，以期就 Endurance 的成本基础达成共识。Lordstown 将在此基础上支付费用。此外，无论双方的组装协议进展如何，富士康都将立刻向 Lordstown 投资 5000 万美元。

这位 CEO 表示，Lordstown 将保留为 Endurance 生产轮毂电机和电池包的生产线。

加速生产

Lordstown 正在加快进度，希望在明年初推动 Endurance 皮卡投产。即使这款皮卡获得消费者好评，但该公司仍然无法在短期内充分利用俄亥俄州的这座工厂。所以出售工厂，并与富士康并行运营有助于他们更好地发挥工厂潜力 —— 在高峰时期，通用汽车曾经在那里雇佣 1 万名员工。

Lordstown 创始人兼 CEO 史蒂夫・伯恩斯（Steve Burns）今年 6 月因为对 Endurance 的订单发表错误言论而离职。该公司曾经反复警告称，他们通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）的合并交易上市后不到一年，其持续运营能力便出现问题。

伯恩斯的继任者尼尼瓦基上月接受媒体采访时表示，他正在寻找合作伙伴帮助其充分利用这座工厂 —— 该工厂曾经是当地雇佣员工最多的工业企业。他还补充道，将会探索各种融资渠道。

在内部调查发现 Lordstown 前管理层就 Endurance 的预售订单发表不实言论后，该公司便面临美国证券交易委员会（SEC）和司法部的调查。他们目前计划在明年交付 Endurance 皮卡。

通用汽车 2018 年决定关闭该工厂的决定对时任美国总统的 Donald Trump 构成打击。Donald Trump 此前一年建议该地区的人们不要卖掉房子，因为他发誓要恢复所有的工作机会。民主党借此机会抨击 Donald Trump 在关键州的承诺无法兑现。

押注电动车

与此同时，富士康也希望将智能手机市场的成功复制到电动汽车行业，从头到尾为客户生产电动汽车。随着苹果和小米等大型科技公司纷纷大举投资电动汽车，以发展下一代出行技术，富士康也在向这一领域快速扩张。过去一年，该公司推出了开放电动汽车平台，与 Fisker 签订了生产交易，还跟泰国国有集团公司 PTT 展开合作。

今年早些时候，富士康集团的旗舰公司鸿海精密工业董事长刘杨伟表示，该公司考虑在威斯康星建造一家电动汽车制造工厂作为其美国的第一个汽车生产基地。随着富士康的造车实力逐渐增强，该公司也成为苹果电动汽车的有力候选代工企业。

该公司在美国的扩张历史引发了一些争议。他们最初承诺向威斯康星的一座工厂投资 100 亿美元，以换取数十亿美元的潜在补贴，还得到时任美国总统 Donald Trump 的表扬。但这项计划一直没有实现，而刘杨伟今年早些时候也表示，他仍在确定选址。

Fisker 的 Project Pear 就是富士康计划在 Lordstown 工厂开展的项目之一，Pear 是 Personal Electric Automotive Revolution（个人电动汽车革命）的缩写。该公司 CEO 亨里克・菲斯克（Henrik Fisker）称，这款车将在 2024 年第一季度投产，年产量最低为 15 万辆，最终可能达到 25 万辆。

Fisker CEO 表示，他不想披露太多关于 Project Pear 的信息，只是表示这款车将瞄准年轻的都市居民，起价为 3 万美元。

“它没有设计常规的后备箱，”他说，“它的根本目的是用真正炫酷的汽车吸引新一代消费者，还要适应他们的生活方式和预算。它可能抢夺丰田普锐斯和宝马 X1 的用户。”