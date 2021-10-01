碎片化问题到来，超一半企业 PC 设备无法升级到微软 Win11

IT之家 10 月 1 日消息 据 The Register 报道，Windows 11 是一个有分歧的操作系统，这不仅仅是因为新的“开始”菜单。

IT之家获悉，Windows 11 操作系统的特定处理器和 TPM 要求意味着有很大一部分用户的 PC 将无法升级到该操作系统。主要而言，如果你的 PC 电脑是在 2017 年之前，它不太可能运行 Windows 11 系统。

对于消费者来说，一台 4 年的笔记本电脑或许已有些久远，但对于企业用户来说，这是平均合理的使用年限。

IT 管理公司 Lansweeper 的一项调查为这种猜疑增加了一些证明，并证实只有 44.4% 的 PC 工作站符合微软 Windows 11 升级的 CPU 要求，只有 52.55% 的 PC 工作站配置了 TPM 2.0 芯片。

这意味着升级到 Windows 11 需要大量的资本投资，这使得企业不太可能很快过渡。

当然，由于 Windows 11 看起来与 Windows 10 完全不同，人们也担心再培训的费用，这表明企业无论如何都不会很快转变。

由于大多数新的 PC 都可以升级到 Windows 11 操作系统，消费者可能会自动缓慢过渡到 Windows 11，但我们可能很快就会进入一个分散的桌面环境，Windows 10 和 Windows 11 同时主流共存，类似于 Windows XP 和 Windows 7 同时都是主流操作系统的时代。

微软将继续支持 Windows 10，直到 2025 年，但不会为其增加重大功能。