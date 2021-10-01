微软 Win10 Build 19043.1266（21H1）正式版发布，附修复更新内容

IT之家 10 月 1 日消息 据 Windows Latest 报道，KB5005611 累积更新现在可用于 Windows 10 版本 21H1、版本 20H2（2020 年 10 月更新）和版本 2004。这个更新是通过 Windows Update 和 WSUS for business 推出的。

Windows 10 KB5005611 是一个可选的更新，所以它不会自动下载或安装，除非你手动选择更新并点击“下载和安装”选项。这个补丁不包括安全修复，但它确实有一长串的一般改进和错误 Bug 修复。

KB5005611 将把 21H1 版本系统提升到 Windows 10 Build 19043.1266。另一方面，版本 20H2（2020 年 10 月更新）将获得 Windows 10 19042.1266。同样，这个累积预览更新还面向运行 Windows 10 版本 2004 的设备推送。

IT之家提醒，对 Windows 10 版本 2004 版的支持将在今年 12 月结束，微软将很快停止发布可选更新。

下面是 Windows 10 KB5005611 (Build 19043.1266) 更新内容：

修复了新闻和兴趣的问题。

修复了 Outlook 应用程序和插件的问题。

修复了强迫新闻和兴趣小组件在任务栏上的问题。

修复了系统崩溃问题。

修复了使用数字助理录音时声音失真问题。

通过今天的累积更新，微软终于修复了一个问题，即在浏览同步到账户的电子邮件或日历时，Outlook 等应用程序会崩溃。此外，还修复了一个错误，即 Outlook 插件可能阻止用户在其他 Windows 应用程序中输入回复的问题。

微软也在研究新闻和兴趣的问题。安装此更新后，当你使用某些屏幕分辨率或缩放选项时，新闻和兴趣不应该再出现模糊。

此外，微软还修复了一个错误，即当你启用夏令时（DST）变化时，系统时钟可能显示不正确的时间。

微软还修复了一个错误，即当你在正常使用后重新启动系统时，会导致你的设备停止工作。另一个 Bug 已被修复，当任务栏没有固定在屏幕底部（默认位置）时，任务栏应用程序可能无法工作。

此外，Windows 10 Build 19043.1266 对使用 Microsoft Teams 等应用程序共享受保护内容时的一个错误进行了修复。更新后，受保护的内容，如数字版权管理（DRM）媒体，将对所有人显示为空白。以前，DRM 内容对一些用户来说是透明的。

该补丁还附带了更多错误修复：

微软修复了系统重启后，Windows 无法记住 NumLock 的状态的问题。

微软修复了导致 lsass.exe 内存泄漏的问题。

微软修复了 BSOD 蓝屏死机的错误。

微软表示，目前没有发现更新中的关键问题，但如果遇到新的错误，你可以随时使用命令提示符或设置卸载 Windows 10 更新。

对于 Windows 11，微软已经发布了一个单独的更新，包括质量改进和错误修复。