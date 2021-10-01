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微软 Win10 Build 19043.1266（21H1）正式版发布，附修复更新内容

2021/10/1 8:39:27 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 10 月 1 日消息 据 Windows Latest 报道，KB5005611 累积更新现在可用于 Windows 10 版本 21H1、版本 20H2（2020 年 10 月更新）和版本 2004。这个更新是通过 Windows Update 和 WSUS for business 推出的。

Windows 10 KB5005611 是一个可选的更新，所以它不会自动下载或安装，除非你手动选择更新并点击“下载和安装”选项。这个补丁不包括安全修复，但它确实有一长串的一般改进和错误 Bug 修复。

KB5005611 将把 21H1 版本系统提升到 Windows 10 Build 19043.1266。另一方面，版本 20H2（2020 年 10 月更新）将获得 Windows 10 19042.1266。同样，这个累积预览更新还面向运行 Windows 10 版本 2004 的设备推送。

IT之家提醒，对 Windows 10 版本 2004 版的支持将在今年 12 月结束，微软将很快停止发布可选更新。

下面是 Windows 10 KB5005611 (Build 19043.1266) 更新内容：

  • 修复了新闻和兴趣的问题。

  • 修复了 Outlook 应用程序和插件的问题。

  • 修复了强迫新闻和兴趣小组件在任务栏上的问题。

  • 修复了系统崩溃问题。

  • 修复了使用数字助理录音时声音失真问题。

通过今天的累积更新，微软终于修复了一个问题，即在浏览同步到账户的电子邮件或日历时，Outlook 等应用程序会崩溃。此外，还修复了一个错误，即 Outlook 插件可能阻止用户在其他 Windows 应用程序中输入回复的问题。

微软也在研究新闻和兴趣的问题。安装此更新后，当你使用某些屏幕分辨率或缩放选项时，新闻和兴趣不应该再出现模糊。

此外，微软还修复了一个错误，即当你启用夏令时（DST）变化时，系统时钟可能显示不正确的时间。

微软还修复了一个错误，即当你在正常使用后重新启动系统时，会导致你的设备停止工作。另一个 Bug 已被修复，当任务栏没有固定在屏幕底部（默认位置）时，任务栏应用程序可能无法工作。

此外，Windows 10 Build 19043.1266 对使用 Microsoft Teams 等应用程序共享受保护内容时的一个错误进行了修复。更新后，受保护的内容，如数字版权管理（DRM）媒体，将对所有人显示为空白。以前，DRM 内容对一些用户来说是透明的。

该补丁还附带了更多错误修复：

  • 微软修复了系统重启后，Windows 无法记住 NumLock 的状态的问题。

  • 微软修复了导致 lsass.exe 内存泄漏的问题。

  • 微软修复了 BSOD 蓝屏死机的错误。

微软表示，目前没有发现更新中的关键问题，但如果遇到新的错误，你可以随时使用命令提示符或设置卸载 Windows 10 更新。

对于 Windows 11，微软已经发布了一个单独的更新，包括质量改进和错误修复。

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关键词：微软Win10

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