紫光旗下武汉新芯推出超小尺寸低功耗 SPI NOR Flash 产品 XNOR：工作电压范围 1.65V-2.0V

IT之家 10 月 1 日消息 9 月 27 日，紫光旗下武汉新芯集成电路制造有限公司（简称“武汉新芯”），这是一家非易失性存储供应商，宣布推出超小尺寸低功耗 SPI NOR Flash 产品 XNOR——XM25LU128C，可广泛应用于日趋微型化的物联网和可穿戴设备。

IT之家获悉，武汉新芯 SPI NOR Flash 产品 XNOR 工作电压范围 1.65V-2.0V，工作温度范围可达-40℃到 105℃，支持 STR 和 DTR 传输模式，数据读取频率 STR 高达 133MHz，DTR 高达 66MHz。XNOR 产品寿命大于十万次有效擦写循环，数据有效保存期限大于 20 年；在待机/休眠状态下的漏电流和读取动态电流已经深度优化，达到领先水平。

目前 XNOR 已推出 1.8V 128Mbit 产品 XM25LU128C，其产品尺寸比相同容量的 NOR Flash 产品缩小 30% 以上，不仅可提供 SOP8、USON8 和 WSON8 多种封装规格，而且也将针对尺寸敏感型应用推出超小封装形式产品 LGA 3x3 8L 和 WLCSP-8。XNOR 还支持 Known Good Die (KGD) 解决方案，并为客户提供 RDL 服务，满足客户定制化的 SiP 需求，助力客户在系统级封装产品中更大限度地节省面积，提升效能。

XM25LU128C 于 2021 年 10 月正式量产。