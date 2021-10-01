光刻机龙头 ASML：疫情推动，半导体设备正迎来 10 年热销长周期

近日，CNBC 报道称，半导体设备制造公司 ASML 基于半导体设备市场需求的增长，提高了其未来营收预期，预计到 2025 年年收入将达到 24-300 亿欧元，其中毛利率高达 54% 至 56%。该预测明显高于此前预测的 15-240 亿欧元范围。

ASML 表示，“我们看到了 2025 年以后的重大增长机会，”并补充说，预计 2020 年至 2030 年间的营收年复合增长率将达到 11% 左右。

自去年新冠疫情流行以来，已经导致全球半导体供应链出现了严重短缺问题，其中汽车芯片领域遭受的破坏超越以往。

ASML 表示，“电子行业的全球大趋势”加上“高利润和激烈创新的生态系统”预计将继续推动整个半导体市场的增长。它补充说，半导体市场的增长和“不断增加的光刻强度”正在推动对其产品和服务的需求。

据业内透露，截至今年第二季度，ASML EUV 设备出货总量达到 102 台，随着需求量的提高和客户群的扩大，预计 2 年内累计供应量将增加 2 倍以上，标志着 EUV 时代正式拉开帷幕。

ASML 扩大 EUV 设备供应响应了半导体制造业实现超微电路层的需求。尽管每台设备的价格达到 1.71 亿美元，但由于其卓越的工艺成本和省时效果，可以抵消设备采购的成本。业内人士指出，通过 EUV 可以降低设备成本和工艺成本，因此，在微加工领域引进 EUV 设备的企业越来越多。