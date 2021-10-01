《DOTA 2》TI10 国际邀请赛 10 月 7 日开赛，国内解说/转播团队远程制作

IT之家 10 月 1 日消息 《DOTA 2》TI10 国际邀请赛定于 10 月 7 日在罗马尼亚开赛。本次比赛分为东欧、西欧、北美、东南亚四个赛区，全球最顶尖的十八支队伍将在罗马尼亚展开角逐。

官方今日宣布，罗马尼亚疫情愈发严重，无论是职业选手、官方解说又或是现场工作人员，都将面对已存在或潜在的危险。为了确保安全问题，完美世界电竞与 Valve 沟通，决定所有国内解说和中文转播团队都无需前往罗马尼亚，在国内完成制作。

完美世界表示：“即便采用远程制作，我们也会携手所有官方解说，为大家带来至臻观赛体验。同样也希望每位 DOTAer 也能够做好自身防护，远离疫情，保持安全、健康。”

赛程方面，TI10 小组赛为期四天，10 月 7 日至 10 月 10 日进行。主赛事将于罗马尼亚布加勒斯特国家体育场举行日期为 10 月 12 日至 10 月 17 日。本届赛事总奖金高达 40018195 美元，约 2.59 亿元人民币。

IT之家了解到，由于目前疫情严峻，2021 年 DOTA2 国际邀请赛现场也将执行严格的防疫措施。具体来看，赛事需要全员注射疫苗，并全程佩戴口罩，这意味着完成疫苗注射必须超过 10 天。所有进入场馆的观众都需要在领取处旁的疫苗验证帐篷展示疫苗接种状态（以及有效身份证件）。观众需要佩戴 RFID 胸牌和疫苗验证腕带才能进入场馆，现场需要所有观众佩戴口罩。

目前在《DOTA 2》游戏内，也同步推出了“2021 年国际邀请赛互动指南”，即日就可以开始收集选手卡牌，查看解说阵容。互动指南的其余内容会在赛事临近时逐步更新，包括预测，梦幻挑战和一系列迎合今年黑金主题的奖励物品。

据IT之家了解，玩家登陆游戏即可领取 10 个免费卡包，每天赢下一场比赛可以再获得一包。单独购买战队卡包，售价为 3 元，50% 销售所得将归战队所有。战队卡包可以确保卡包内最佳品质（金卡或银卡）的卡牌一定是该战队的选手。