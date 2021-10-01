IDC：2021 上半年中国 PC 显示器出货 1557 万台，同比增长 24.7%

IT之家 10 月 1 日消息 市场研究机构 IDC 于本周发布了《IDC 中国 PC 显示器追踪报告，2021 年第二季度》。报告显示，2021 年上半年中国 PC 显示器市场整体出货量 1557 万台，同比增长 24.7%。

疫情过后，中国显示器需求触底反弹，但是由于 IC 等电子原材料紧缺导致市场供货不足，市场表现低于预期。IDC 预计，IC 短缺将在 2021 年第四季度持续缓解，2023 年或将出现产能过剩。所以，中国显示器市场需求即将恢复至常态化，供应逐步稳定。IDC 预计，至 2025 年中国显示器市场五年复合增长率将达到 2.4%。

报告显示，由于芯片等电子元件短缺问题，显示器整机成本持续上涨，二季度终端市场平均单价环比增长超过 3.6%。传统的 PC 厂商联想、戴尔在供应链上的优势凸显，PC 销售往往搭配显示器进行配套，这类捆绑显示器出货量同比增长 30.2%。

由于显卡缺货影响 DIY 市场需求，以 AOC、飞利浦为代表的传统显示器消费品牌二季度出现大幅下滑，影响非捆绑显示器市场同比下滑 1.2%。此外，电竞显示器方面，受显卡缺货的波及，二季度中国电竞显示器出货 70 万台，同比下滑 17.6%。

从数据来看，二季度 2K 显示器保持大幅增长，同比增长 21.7%。以设计工作者与电竞发烧友为主的中高端显示器购买人群也更加关注色彩属性。

IT之家了解到，IDC 在报告中指出了中国显示器市场面临的挑战：

1、目前显示器整机成本仍然处于高位，后疫情时代新的应用场景对终端需求的拉动有限；

2、显示器面板供应稳定，但 TV 面板价格大幅下滑或将波及显示器面板价格及供应节奏；

3、为抢占市场份额，部分品牌率先下调终端市场价格，给整体市场出货节奏、渠道库存均带来巨大压力。

此外，IDC 还表示厂商要重点把握出货节奏，优化库存管理。及时把握成本下降传导至终端市场的时间节点。