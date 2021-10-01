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跟随 Win11 正式版发布，微软 Office 2021 定价 149.99 美元起（新增功能一览）

2021/10/1 23:16:39 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 1 日消息 今年年初，微软宣布了 Office 2021，即 Office 套件的下一个永久版本。微软 Office 2021 将面向商业客户、消费者和小型企业发布，2021 年 10 月 5 日跟随 Windows 11 正式版全面上市。

今日，微软公布了 Office 2021 的定价和新增功能

  • Office 2021 家庭和学生版的售价为 149.99 美元（与 Office 2019 价格一致，国内为 748 元），包括 Word、Excel、PowerPoint、OneNote 以及针对 PC 和 Mac 的 Microsoft Teams。

  • Office 2021 小型企业版售价为 249.99 美元（与 Office 2019 价格一致，国内为 1998 元），包括家庭版内容、Outlook for PC 和 Mac，以及出于商业目的使用所有 Office 应用程序的权利。

Office 2021 将支持 Microsoft 365 版本 Office 中的协作功能，包括实时协同创作、OneDrive 支持，甚至 Microsoft Teams 集成。Office 2021 还将包括新的 Office 设计，该设计具有全新的功能区界面、圆角和配色，与 Windows 11 的 UI 相匹配。

以下是 Office 2021 的新功能：

Excel：

  • XLOOKUP 函数：帮助在 Excel 工作表中按行查找表格或区域中的内容

  • 动态数组支持：Excel 中使用动态数组的新函数

  • LET function：一种 Excel 功能，用于为计算结果指定名称

  • XMATCH 函数：在数组或单元格区域中搜索指定项，并返回项的相对位置

  • OpenDocument 格式（ODF）1.3 支持

  • 更新的绘图（Draw）选项卡

  • 性能改进

PowerPoint：

  • 录制幻灯片：支持演示者视频录制、墨水录制和激光指针录制

  • 重放墨迹笔划：如果用户在 PowerPoint 中使用墨迹，现在可以重放绘制的插图

  • 为屏幕阅读器排列幻灯片上的元素：用户可以重新排列元素，以便为屏幕阅读器优化

  • OpenDocument 格式（ODF）1.3 支持

  • 更新的绘图（Draw）选项卡

  • 性能改进

Outlook：

  • 翻译和墨迹：用户可以为电子邮件添加注释，在画布上绘制消息，或将电子邮件翻译成 70 多种语言

  • 即时搜索：搜索结果现在是即时的，有更多的方法来优化和过滤结果

  • 性能改进

Word：

  • OpenDocument 格式（ODF）1.3 支持

  • 更新的绘图（Draw）选项卡

  • 性能改进

IT之家了解到，Office 2021 支持 Windows 11、Windows 10 和最近三个版本的 macOS 系统，将于 10 月 5 日推出，完整的新增内容可以点此查看官网

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关键词：Office 2021Office

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