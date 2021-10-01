跟随 Win11 正式版发布，微软 Office 2021 定价 149.99 美元起（新增功能一览）

IT之家 10 月 1 日消息 今年年初，微软宣布了 Office 2021，即 Office 套件的下一个永久版本。微软 Office 2021 将面向商业客户、消费者和小型企业发布，2021 年 10 月 5 日跟随 Windows 11 正式版全面上市。

今日，微软公布了 Office 2021 的定价和新增功能：

Office 2021 家庭和学生版的售价为 149.99 美元（与 Office 2019 价格一致，国内为 748 元），包括 Word、Excel、PowerPoint、OneNote 以及针对 PC 和 Mac 的 Microsoft Teams。

Office 2021 小型企业版售价为 249.99 美元（与 Office 2019 价格一致，国内为 1998 元），包括家庭版内容、Outlook for PC 和 Mac，以及出于商业目的使用所有 Office 应用程序的权利。

Office 2021 将支持 Microsoft 365 版本 Office 中的协作功能，包括实时协同创作、OneDrive 支持，甚至 Microsoft Teams 集成。Office 2021 还将包括新的 Office 设计，该设计具有全新的功能区界面、圆角和配色，与 Windows 11 的 UI 相匹配。

以下是 Office 2021 的新功能：

Excel：

XLOOKUP 函数：帮助在 Excel 工作表中按行查找表格或区域中的内容

动态数组支持：Excel 中使用动态数组的新函数

LET function：一种 Excel 功能，用于为计算结果指定名称

XMATCH 函数：在数组或单元格区域中搜索指定项，并返回项的相对位置

OpenDocument 格式（ODF）1.3 支持

更新的绘图（Draw）选项卡

性能改进

PowerPoint：

录制幻灯片：支持演示者视频录制、墨水录制和激光指针录制

重放墨迹笔划：如果用户在 PowerPoint 中使用墨迹，现在可以重放绘制的插图

为屏幕阅读器排列幻灯片上的元素：用户可以重新排列元素，以便为屏幕阅读器优化

OpenDocument 格式（ODF）1.3 支持

更新的绘图（Draw）选项卡

性能改进

Outlook：

翻译和墨迹：用户可以为电子邮件添加注释，在画布上绘制消息，或将电子邮件翻译成 70 多种语言

即时搜索：搜索结果现在是即时的，有更多的方法来优化和过滤结果

性能改进

Word：

OpenDocument 格式（ODF）1.3 支持

更新的绘图（Draw）选项卡

性能改进

IT之家了解到，Office 2021 支持 Windows 11、Windows 10 和最近三个版本的 macOS 系统，将于 10 月 5 日推出，完整的新增内容可以点此查看官网。