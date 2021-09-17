跟随 Win11 正式版，微软宣布：Office 2021 消费者版将在 10 月 5 日正式发布

IT之家 9 月 17 日消息 今年年初，微软宣布了 Office 2021，即 Office 套件的下一个永久版本。微软 Office 2021 将面向商业客户、消费者和小型企业发布。今年 4 月份，微软宣布推出 Windows 版微软 Office 长期服务渠道（LTSC）和 Mac 版微软 Office 2021 商业预览版。

今天，微软宣布面向商业和政府客户的这个下一个永久版本的 Office 全面上市。微软还透露，消费者永久版产品 Office 2021 将于 2021 年 10 月 5 日全面上市。此前微软已经确认，Windows 11 首个正式版将在 10 月 5 日推送。

微软表示，现在有些客户还没有准备好迁移到云端，我们仍然致力于支持我们的客户和这些场景。

IT之家获悉，Office LTSC 是为特定场景设计的：不能接受功能更新的受管制设备、生产车间的过程控制设备以及不能连接到互联网的特殊系统。为了满足这一需求，Office LTSC 将提供熟悉的生产力工具的锁定时间版本。虽然它提供了性能改进和扩大的可访问性，但它不会提供 Microsoft 365 应用程序的基于云的功能，如 Word、Excel 和 PowerPoint 中的实时协作和 AI 驱动的自动化，以及在混合世界中增加信心的安全和合规能力。

微软表示，虽然这不会是我们最后一个永久版本，但我们继续进行投资，使客户更容易采用 Microsoft 365。2020 年初，微软发布了基于设备的 Microsoft 365 产品，为依赖共享工作站的组织提供真正的基于用户的体验。同年晚些时候，微软发布了扩展的离线访问，以支持现场研究人员、救援人员和其他偶尔会离线几个月的用户。Microsoft 365 提供了最具生产力和最安全的 Office 体验，而且会定期增加新的功能，包括在协作、人工智能、安全等方面的创新。

微软还宣布 Project 和 Visio 今天普遍可用。