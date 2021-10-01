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英特尔 i9-12900K 处理器再曝光：配超频至 8000 MT/s 的 DDR5 内存

2021/10/1 23:26:03 来源：IT之家 作者：冷泉 责编：冷泉
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IT之家 10 月 1 日消息 今日有爆料者 @hw_reveal 在推特发布了几张 CPU-Z 截图，展现了尚未发布的英特尔 i9-12900K 旗舰处理器。值得注意的是，这名爆料者使用技嘉 Z690 AORUS 主板，搭配技嘉 16GB 双通道 DDR5 内存，成功将内存超频至 8000 MT/s（等效 8000MHz）

从截图可以看出，英特尔酷睿 i9-12900K 处理器具有 8 大核 + 8 小核、24 线程，最新的 CPU-Z 1.97.0 版本能够成功识别出这款处理器。处理器具有两组 L1 缓存，L2 缓存共计 14MB，L3 缓存高达 30MB，TDP 125W。

内存方面，这一平台搭载的 DDR5 内存支持英特尔 XMP 3.0 一键超频技术，提供多个默认挡位：

频率时序电压
4800MHz42-39-39-77-1161.100 V
6200MHz40-40-40-80-1211.350 V
6200MHz38-38-38-76-1251.500 V
6400MHz42-42-42-84-1271.450 V

IT之家了解到，这名玩家最终将内存超频至 4004 MHz，等效 8008 MHz，此时时序为 50-50-50-125-150。由于 DDR5 内存内置电源管理电路，因此为加压超频提供了可能。这一爆料展现出了 DDR5 内存的强大超频潜能。目前已经有多家内存厂商宣布推出 DDR5 内存，只待英特尔第 12 代酷睿 Alder Lake 平台于 10 月末正式发布。

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关键词：英特尔Alder LakeDDR5超频

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