世嘉 RPG 新作正式公开：《锁链战记》续作，12 月 15 日登陆安卓/苹果 iOS 平台

IT之家 10 月 2 日消息 在东京电玩展之前，世嘉预热了一款新的移动 RPG 游戏，并表示将在此次游戏展期间中亮相。现在有关该作的详细情报终于公开。

IT之家了解到，该作名为《Sin Chronicle》（シン・クロニクル），暂时译为《罪恶编年史》，据称是《锁链战记》的续作，将于 2021 年 12 月 15 日登陆 iOS/Android 平台，不过似乎仅有日本区的 App Store 可以下载。

值得一提的是，本作现已开放预注册。您也可以在 10 月 7 日之前加入内测，β 测试时间是定在 10 月 14 日至 21 日进行， iOS 13.0/Android 8.0 或更高版本均可尝试。

这款游戏玩法多样，也跟世嘉此前预告的一般：该游戏将拥有属于你自己的故事，在每一章的结尾都有很大的选择空间来确定故事的走向。此外，据说每章剧情将超过 10 小时，剧情会根据玩家的选择和队伍成员的不同来发展，在选择后无法重置。

剧情发生在「海尔多拉」（ヘルドラ）大陆，而在这个世界的中心则有着巨大洞穴“奈落”，无数被称作“黑之士兵”的魔物从洞穴涌现。因此，人类成立了「境界骑士团」来与之抗衡。恰好，隶属于骑士团的男主角（CV 坂泰斗）在“奈落”中徘徊时捡到谜之书“战记”并解放了封印于书中的精灵，而 Sera 和 Chloe（CV 均为悠木碧）将会与你从此开启冒险故事。

除了剧情自由度之外，你还有很高的角色自由度，例如经典的羁绊情节以及各个成员之间的小插曲。

本作采用回合制战斗系统，每个队员有三种属性以及自己的技能类型，你的技能搭配组合越强，伤害倍数就越高。其他方面，根据距离和动作的不同怪物似乎也会有 反应，例如离敌人太近会使角色吸引到近战攻击。

此外，武器和角色似乎需要抽卡，更多内容仍待揭晓。