动作游戏《如龙 6》建议 PC 配置公布：GTX 660 就能玩，3 月 25 日在 Steam 发售

IT之家3月22日消息 根据外媒 DSOGaming 消息，由日本世嘉公司开发的动作游戏《如龙 6》（Yakuza 6）近日公布了官方建议配置。世嘉与微软联合公布了这一消息，该游戏确认会登陆 PC 平台 Steam 以及 Xbox One。

《如龙 6》占用空间大小为 40GB，系统版本要求为 64 位 Win10 18362.0 或以上。电脑 CPU 需要支持 AVX 和 SSE4.2 指令集，显卡需要支持 DirectX 11。

最低配置：

CPU：英特尔酷睿 i5-3470，AMD FX-6300

内存：4GB

显卡：英伟达 GTX 660 2GB，AMD HD 7870 2GB

显存：2GB

建议配置：

CPU：英特尔 i7-6700，AMD R5 2600

内存：6GB

显卡：英伟达 GTX 1070 8GB，AMD RX Vega 56 8GB

IT之家了解到，《如龙》系列游戏于 2005 年发行，主角为虚构的东城会黑道主角桐生一马，游戏首先在索尼 PlayStation 2 发行。《如龙 6：命之诗》为该系列游戏的终章，于 2016 年在 PS4 上首发。这款游戏将于 3 月 25 日登陆 PC 端，此后还会登陆微软 XGP 平台。