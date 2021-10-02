《最终幻想起源：天堂的陌生人》定于明年 3 月 18 日发售：免费试玩现已开始，《仁王》感十足

IT之家 10 月 2 日消息 在昨日的 TGS 2021 东京电玩展上，SE 公布了一款吃鸡手游《最终幻想 7 First Soldier》以及《最终幻想起源：天堂的陌生人》的消息，并且放出了最新宣传片。

据悉，《最终幻想起源》是一款 ARPG 游戏，展示了本作中主角团的第四名角色。此外，SE 还宣布本作将于 2022 年 3 月 18 日发售，届时将登陆 PS5/PS4/Xbox Series/Xbox One/PC（Epic）平台，主机标准版 59.99 美元，豪华版 89.99 美元。PC 国区则分别为 359 元和 539 元。

据悉，《最终幻想起源：天堂的陌生人》是款由《最终幻想》系列老将野村哲也和野岛一成携手光荣《忍者龙剑传》和《仁王》团队 Team NINJA 合作开发的全新《最终幻想》系列作品。

本作基于《最终幻想》系列的世界观，但是会融合一些《仁王》的风格的动作，而且还充斥着各种职业、动作、魔法、技能以及解谜与打宝等要素。

IT之家了解到，SE 官方还宣布，本作的第二次免费试玩于 10 月 1 日至 11 日间在 PS5 和 Xbox Series 平台上线，并将提供新武器、新职业和新关卡以及支持 3 人合作的线上多人模式等，各位感兴趣的小伙伴可以尝试一下。

此外，SE 还将于北京时间 10 月 2 日 20 点举办《天堂的陌生人 最终幻想起源》特别直播活动，届时将公布更多消息。