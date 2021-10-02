微软公布一系列 Xbox 辅助功能更新：方便残障人士使用

IT之家 10 月 2 日消息 微软近日宣布了针对 Xbox 主机公布了一系列辅助扩展功能。

首先，Xbox 中的微软商店将在每个游戏列表中加入全新的辅助功能面板，让玩家更方便地看到游戏中包含的辅助功能，并快速对这些游戏进行甄别。

据介绍，微软首批支持 20 个辅助功能标签，包括游戏菜单讲述、键位重设、单摇杆玩法等，开发者将会在每种功能中按照一系列标准提供支持，来保证这些功能的品质一致。

微软表示，他们计划根据 Xbox 辅助功能内测联盟提供的反馈来调整这些标签。

另外，Xbox 主机菜单里的“轻松访问”区域将改名为“辅助功能”，让玩家更直观地找到这一功能，Xbox 上的微软商店中还将加入新的辅助功能高亮页面，以显示“拥有多种辅助功能标签，经过残障人士社区认证，以及展示出创新型辅助功能”的游戏。

在快速设置方面，玩家可以在不离开游戏和应用的状态下快速开关辅助功能，还可以快速切换辅助功能，以适应用户的不同辅助需求，Xbox Series X/S 主机还加入了优化版的色彩滤镜。该滤镜可以全局应用，能影响到游戏、电影、应用和菜单。

在系统方面，Xbox 主机加入了可以设定计划的夜间显示模式，以“不影响用户的夜间睡眠，还能支持光敏感用户”。

IT之家了解到，微软还表示，Xbox 主机还将加入全局文本阅读和文本语音转换聊天设置，加强跨设备连接的支持，减少 Xbox 无线手柄的延迟。