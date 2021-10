IT之家 10 月 2 日消息 据 CNET 报道,EA 在近日宣布,将为英伟达的 GeForce Now 云游戏服务新加入四款游戏。

据 EA 介绍,本次新提供的游戏有 Steam 和 Origin 版的《龙腾世纪:审判》、《镜之边缘:催化剂》、《战地 1:革命版》和《毛线小精灵 2》。

IT之家了解到,GeForce Now 是由英伟达运营的云串流服务游戏(云游戏)品牌。GeForce Now 的前身为 NVIDIA GRID,去年,在 GeForce Now 从 beta 阶段进入正式阶段的时候,众多大发行商包括动视暴雪、2K、Bethesda、华纳和 Xbox 游戏工作室纷纷选择撤离,只有世嘉、育碧和 Bungie 等继续支持这一服务。

GeForce Now 在今年三月推出了新的订阅套餐,价格为 9.99 美元 / 月或者 99.99 美元 / 年。截止到目前,其云游戏库已有超过 1000 款游戏。