国产游戏《太吾绘卷》就“发布时间”致歉：系内部账号发言不严谨

IT之家 10 月 2 日消息 国产角色扮演游戏《太吾绘卷》制作组官方在 Steam 商店页面发布公告，就《太吾绘卷》完整版的发布时间致歉。

大家好，我是茄子。

最近一两个月，大家针对《太吾绘卷》完整版的发布时间有非常多的议论。

我也能看到有非常多的玩家朋友们，在长久的等待之后，因为无法从螺舟得到《太吾绘卷》完整版的确切发布时间，或认为《太吾绘卷》完整版还需要非常久的时间才能完成，甚至永远无法完成，而给予了我们非常多的责备。

这令我们非常清晰的认识到，面对如此多玩家，如此高度的关注，我们所肩负的责任有多么重大，一味的埋头制作，而忽略了大家在游戏之外的感受。

我非常诚挚的为我们宣传上的不严谨，内部帐号发言的错误，以及我们不能给出一个十分准确的发布时间而向大家道歉，真诚的希望得到大家的谅解。

在剩余的开发时间里，以及在未来的管理上，我们一定会加强对外宣传和内部帐号发言的严谨性，在努力为大家制作好玩的游戏的同时，尽最大的努力加强我们的计划性，以避免再出现这些令大家不快的问题，还望大家能给予我们这个不成熟的团队一些时间。

而从设计者的角度，我仍要恳请大家能给予我们更多的时间，让我们把游戏打磨到一个较为理想的状态再发布给大家游玩，但是，原创度较高的游戏的制作，每一步都伴随着大量的试错，它的制作周期是极难控制的，还望大家能够稍加体谅。

最后，也祝各位中国的玩家们，国庆快乐，愿各位玩家们，都能万事如意！

请大家耐心等待，我们会尽最大努力，如先前的公告所言，努力完成我们最后为期数月的制作工作，为大家带来一个更好玩、更完整的《太吾绘卷》。

十分抱歉，谢谢大家！