微软发布 Office Build 14527.20040 预览版：优化 Excel 界面，修复 Bug

IT之家 10 月 2 日消息 根据外媒 mspoweruser 消息，微软今日推送了 Office Build 14527.20040 预览版更新。本次更新没有新增任何功能，主要是优化界面和修复 Bug。

以下为更新日志：

Excel：

修复了部分行和列颜色在在深灰色主题中难以区分的问题。这项问题出现在启用了 Fluent UI Coming Soon 切换功能的用户。

修复了用户反馈的难以区分浅色主题中的已选中选项卡、未选中选项卡的问题。该问题同样仅出现在启用 Fluent UI Coming Soon 切换功能的用户。

修复了 Excel 宏语言中警告对话框未以正确类型显示的问题。

修复了非英语版本中，软件设置数据类型属性中使用的数字格式的问题。

修复了某些情况下，开启冻结窗格的工作表中，最上一行可能出现重复的问题。

修复了日文字体 BizUD Gothic 在不同的 Office 软件中呈现方式不同的问题。

Word：

修复了文档偶尔会闪烁或者消失的问题。

修复了引用的电子邮件如果包含较长的图片 URL 地址，则无法正确显示的问题。

修复了日文字体 BizUD Gothic 在不同的 Office 软件中呈现方式不同的问题。

Outlook：

修复了 Shared Calendar 共享日历功能造成 CPU 占用率过高的问题。

修复了被委托人无法在日程安排助手（Scheduling Assistant）中看到组织者详情的问题。

PowerPoint：

解决了幻灯片中子菜单在错误的位置打开的问题。

Office Suite：

目前已经使得 Excel 更好地控制输入事件，并且用户可以明确决定何时开始 PTP 手势。

IT之家了解到，用户在任意 Office 软件中，单击文件-账号-更新选项，即可获得最新的预览版更新，前提是用户已经加入了该计划。