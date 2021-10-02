悬疑冒险游戏《影子工厂》发售：32.4 元，《去月球》开发商新作

IT之家 10 月 2 日消息 由 Freebird Games 开发的新游戏《影子工厂》（Impostor Factory）于 10 月 1 日正式在 Steam 平台发售。这款游戏采用 2D 像素风格，是一部以叙事为导向，类别庞杂到放弃治疗的冒险游戏。游戏展现了一起时间循环的悲喜剧，谋杀悬疑蒙太奇，外加多人伤亡以及一只可疑的喵。

游戏的故事从一个偏僻的豪华别墅开售。某日昆西收到一份邀请函请他去某个偏僻可疑的豪华别墅参加派对，然后他就去了。因为尽管这个别墅偏僻可疑，但好歹够豪华，而且有派对。别墅的洗手间有台时光机，可以轻松穿越。当主角发现这一点之后，别墅内便开始有人死亡。

游戏开发者表示，《影子工厂》拥有冒险游戏的元素，与经典 RPG 的美术风格温馨混合。游戏对白高浓度，零水分，不磨叽。IT之家了解到，这款游戏仅需 500MB 硬盘空间，支持包括简体中文在内的多种语言。截至目前，游戏在 Steam 平台获得了“好评如潮”的评价。

这款游戏的开发者此前出品过《去月球》《Finding Paradise》两款游戏，皆获得了十分高的评价。官方表示，《影子工厂》的故事情节与前两款基本独立，玩家无需首先体验之前的游戏。

《影子工厂》零售价 36 元，首发优惠到手价 32.4 元，促销截止到 10 月 8 日。Steam 商店链接：点击打开