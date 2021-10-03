微软 Lens PDF 扫描仪 iOS 版 2.54.1 发布：批量文件共享和删除，可编辑文件

IT之家 10 月 3 日消息 Microsoft Lens: PDF Scanner iOS 版应用程序今天迎来 2.54.1 版本更新。这次更新带来了一些改进，特别是在管理以前的扫描和处理产生的 PDF 文件方面。支持批量文件共享和删除，已保存扫描的重命名，编辑以前保存的 PDF 文件等等。

下面是更新内容

・批量文件共享和删除

・已保存扫描的重命名

・编辑以前保存的 PDF 文件

・保存在设备上的文本可搜索 PDF 文件

・错误修复和性能改进

Microsoft Lens 是适合学生的必备工具，对他们来说是 Office 生态系统的良好辅助。

IT之家获悉，官方介绍，Microsoft Lens 具有剪裁、增强功能，使白板和文档照片清晰可读。

Microsoft Lens 可将图像转换为 PDF、Word、PowerPoint 和 Excel 文件，将打印或手写文本数字化，并可保存到 OneNote、OneDrive 或你的本地设备中。还可以使用图库导入你的设备里已有的图像。

提高工作效率

・你的所有笔记、收据和文档都可以扫描并上传

・在会议结束时拍摄白板，以保证拟办事项按计划进行

・将打印的文本或手写的会议记录进行扫描，以便之后编辑和分享

・将业务相关的联系人名片进行扫描并保存在你的联系人列表中，可方便查找

・可选择以 PDF、图像、Word 或 PowerPoint 格式保存到 OneNote、OneDrive 或本地设备等位置

提高在校效率

・扫描课堂讲义并在 Word 和 OneNote 中添加注释

・将手写笔记扫描为电子版供以后编辑（仅支持英语）

・将白板或黑板拍摄下来供以后参考，即便离线时也可以使用

・通过与 OneNote 的无缝集成，使课堂笔记和你自己的研究结果保持井然有序