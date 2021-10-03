清洁能源发展提速，我国首个平价海上风电项目开工建设

IT之家 10 月 3 日消息 据上海证券报，全国首个实现海上主体工程开工的平价海上风电项目已经在广东省汕尾市湖东镇南侧海域开工建设，从此拉开了乃至全国平价海上风电项目建设的序幕。

据悉，该项目我中广核汕尾甲子一 50 万千瓦海上风电项目，其 20 号风机基础已于 10 月 1 日开始沉桩作业。此处距离陆地最近距离约 25 千米，水深 30 米至 35 米，拟安装 78 台 6.45 兆瓦风电机组，配套建设 1 座 220 千伏海上升压站，同时配套建设中广核后湖、甲子一、甲子二项目共用的陆上升压站 (集控中心)。

据中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩预计，未来 3 年内，我国海上风电有望实现平价上网，部分业内人士认为，到“十四五”末，部分地区度电成本可以做到 3 毛钱，EPC 造价可以降至 10000 元/千瓦以内。

值得一提的是，该项目所发电能将在陆上升压站升压至 500 千伏后接入 500 千伏茅湖站，因此是国内首个批复采用 500 千伏电压等级送出的海上风电项目。

此外，还有行业人士认为，该项目能够实现平价的关键因素就是成本降低。比如 6.45 兆瓦单机容量在原材料基本保持不变的情况下大大提升，因此边际成本有望下降，同时基础塔筒成本相较此前也大幅降低。

IT之家了解到，另一个位于浙江省的中广核象山途茨海上风电场开始风机于今年 9 月开始招标。该项目总容量为 28 万千瓦，最迟风机交货时间为 2022 年 11 月 15 日，这无疑也是一个平价项目。

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