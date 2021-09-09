特斯拉成立能源交易团队：为电池和可再生能源项目提供支持

北京时间 9 月 9 日早间消息，据报道，特斯拉官方网站和职业社交网站 LinkedIn 的会员发布的帖子显示，电动汽车制造商特斯拉公司正在招聘能源交易团队成员，从而为其电池和可再生能源项目提供支持。

该公司已经将其业务扩展到包括家用太阳能和大型电池存储设施上，目前这些业务只占其总收入的极小一部分。特斯拉最近还申请开始在得克萨斯州销售电力。

本周，一位名叫朱利安・拉米（Julian Lamy）的 LinkedIn 用户在该平台上发帖称：“我正在特斯拉内部建立一个新的团队，专注于能源交易和市场运营工作。”拉米自称是特斯拉的高级优化软件工程师。

特斯拉没有立即回应置评请求。

招聘机构 Aurex Group 的总经理约翰・迈克莱伦（John McClellan）说道：“特斯拉能源公司正在成为住宅层面以及公用事业规模的分布式能源供应商。”

特斯拉官网上的职位描述显示，该公司计划通过一个名为 Autobidder 的内部自动交易平台，在多个能源批发市场上为其电池竞标。

招聘信息显示，该职位要求候选人需要在电力批发市场方面具有专业知识，候选人将使用 Autobidder“领导并参与能源批发市场的电池、太阳能和风能项目的交易和实时操作”。职位信息还显示，高级能源交易分析师这一职位的工作地点将位于加利福尼亚州的帕洛阿尔托。

上个月，特斯拉能源风险投资公司向得克萨斯州公共事业委员会提交了申请，希望在该州成为电力供应商。