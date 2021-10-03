4488 元起：华为 P50/P50 Pro 京东现货开放

华为 P50 系列于 7 月 29 日发布，搭载 HarmonyOS 2 系统。其中，华为 P50 全系搭载高通骁龙 888 4G 芯片，华为 P50 Pro 则搭载高通骁龙 888 4G 芯片或海思麒麟 9000 4G 芯片。
今日 P50 系列京东现货开放：
华为 P50 （4G 全网通，骁龙 888 4G）
8GB+128GB 版本售价 4488 元
8GB+256GB 版本售价 4988 元
华为 P50 Pro（4G 全网通，麒麟 9000）
12GB+512GB 版本售价 7988 元
12GB+512GB 典藏版售价 8488 元
华为 P50
华为 P50 采用 6.5 英寸 2700×1224 分辨率居中单孔直屏，支持 90Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、1440Hz PWM 调光。
华为 P50 还内置 4100mAh 电池，支持 66W 有线快充，机身重 181g、厚 7.92mm，支持 IP68 防水，拥有双扬声器。
相机方面，华为 P50 采用 50MP 主摄（f/1.8）+13MP 超广角（f/2.2）+12MP 潜望长焦（f/3.4，OIS，5 倍光变）。
华为 P50 Pro
外观方面，华为 P50 Pro 厚 8.5mm，重约 195g，采用 3D 柔性微曲面屏，后置镜头采用创新的万象双环设计。
配置方面，华为 P50 Pro 采用 6.6 英寸 2700×1228 分辨率居中单孔双曲面屏幕，支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、1440Hz PWM 调光，内置 4360mAh 电池，支持 66W 有线 + 50W 无线快充，配备 IP68 防水、双扬声器。
相机方面，华为 P50 Pro 采用 50MP 主摄（f/1.8、OIS）+ 40MP（f/1.6）原色黑白双主摄 + 13MP 超广角（f/2.2，自由曲面镜片）+ 64MP 长焦（f/3.5，OIS，3.5 倍光变，100x（200x）数码变焦），支持 1080P 960fps 慢动作视频拍摄，前置则为 1300 万像素自拍镜头，100° 超广角，14cm 超近自动对焦。
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