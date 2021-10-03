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4488 元起：华为 P50/P50 Pro 京东现货开放

2021/10/3 15:32:19 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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华为 P50 系列于 7 月 29 日发布，搭载 HarmonyOS 2 系统。其中，华为 P50 全系搭载高通骁龙 888 4G 芯片，华为 P50 Pro 则搭载高通骁龙 888 4G 芯片或海思麒麟 9000 4G 芯片。

今日 P50 系列京东现货开放：

京东 HUAWEI P504488 元起直达链接京东 HUAWEI P50 Pro6488 元起直达链接

华为 P50 （4G 全网通，骁龙 888 4G）

  • 8GB+128GB 版本售价 4488 元

  • 8GB+256GB 版本售价 4988 元

华为 P50 Pro（4G 全网通，麒麟 9000）

  • 12GB+512GB 版本售价 7988 元

  • 12GB+512GB 典藏版售价 8488 元

华为 P50

华为 P50 采用 6.5 英寸 2700×1224 分辨率居中单孔直屏，支持 90Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、1440Hz PWM 调光。

华为 P50 还内置 4100mAh 电池，支持 66W 有线快充，机身重 181g、厚 7.92mm，支持 IP68 防水，拥有双扬声器。

相机方面，华为 P50 采用 50MP 主摄（f/1.8）+13MP 超广角（f/2.2）+12MP 潜望长焦（f/3.4，OIS，5 倍光变）。

华为 P50 Pro

外观方面，华为 P50 Pro 厚 8.5mm，重约 195g，采用 3D 柔性微曲面屏，后置镜头采用创新的万象双环设计。

配置方面，华为 P50 Pro 采用 6.6 英寸 2700×1228 分辨率居中单孔双曲面屏幕，支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、1440Hz PWM 调光，内置 4360mAh 电池，支持 66W 有线 + 50W 无线快充，配备 IP68 防水、双扬声器。

相机方面，华为 P50 Pro 采用 50MP 主摄（f/1.8、OIS）+ 40MP（f/1.6）原色黑白双主摄 + 13MP 超广角（f/2.2，自由曲面镜片）+ 64MP 长焦（f/3.5，OIS，3.5 倍光变，100x（200x）数码变焦），支持 1080P 960fps 慢动作视频拍摄，前置则为 1300 万像素自拍镜头，100° 超广角，14cm 超近自动对焦。

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