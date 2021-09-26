6488 元：华为 P50 Pro 手机 256G 版京东开放购买

华为 P50 系列于 7 月 29 日发布，搭载 HarmonyOS 2 系统。

今日京东华为 P50 Pro 手机开放购买，8GB+256GB 版售价 6488 元：

华为 P50 Pro 搭载海思麒麟 9000 4G 芯片与高通骁龙 888 4G 芯片。

外观方面，华为 P50 Pro 厚 8.5mm，重约 195g，采用 3D 柔性微曲面屏，后置镜头采用创新的万象双环设计，拥有雪域白、曜金黑、拂晓粉、涟漪云波、可可茶金五款配色。

配置方面，华为 P50 Pro 采用 6.6 英寸 2700×1228 分辨率居中单孔双曲面屏幕，支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、1440Hz PWM 调光，内置 4360mAh 电池，支持 66W 有线 + 50W 无线快充，配备 IP68 防水、双扬声器。

相机方面，华为 P50 Pro 采用 50MP 主摄（f/1.8、OIS）+ 40MP（f/1.6）原色黑白双主摄 + 13MP 超广角（f/2.2，自由曲面镜片）+ 64MP 长焦（f/3.5，OIS，3.5 倍光变，100x（200x）数码变焦），支持 1080P 960fps 慢动作视频拍摄，前置则为 1300 万像素自拍镜头，100° 超广角，14cm 超近自动对焦。

影像方面，华为 P50 系列支持全新的原色双影像系统、XD Fusion Pro 超级滤光系统、超动态范围技术，还引入了 XD Optics 计算光学技术，业界首创“全局式”图像信息复原系统。通过 XD Optics 计算光学技术，华为 P50 Pro 保留了 81% 的图像信息。

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