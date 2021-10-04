乔布斯去世十年，粉丝哀叹苹果正失去昔日创新光环，但库克是更好领导者

10 月 4 日消息，据外媒报道，苹果联合创始人史蒂夫・乔布斯（Steve Jobs）去世十年后，这家公司已经成长为设备和服务领域的“双巨头”，成为世界上市值最高的公司。然而，这位科技行业传奇的铁杆粉丝却在哀叹苹果正失去昔日的光环。

“苹果不再创新了”或“乔布斯将被气得从坟墓里爬出来”这类表达失望的推文屡见不鲜，特别是在 2011 年 8 月接任苹果掌门人的蒂姆・库克（Tim Cook) 领导的产品发布会期间。乔布斯因患胰腺癌于 2011 年 10 月 5 日去世。

乔布斯让苹果公司骨子里充满了激情。尽管在每次芯片发布会上，库克都会像乔布斯曾经发布其智能手机、平板电脑和其他设备中的摄像头或芯片的规格增量变化一样，做出同样的夸张描述。但是，这些改变游戏规则的创新在后乔布斯时代依然常见吗？

Enderle Group 的科技行业分析师罗布・恩德尔（Rob Enderle) 表示：“苹果失去了推出能够彻底改变市场的新产品的能力。他们成为一家专注于财务的公司，在榨取忠实用户潜力方面做得非常好！”

自 1976 年在车库成立以来，苹果已经影响了数十亿人的生活，2001 年推出的 iPod 和 2007 年发布的 iPhone 等设备让互联网被揣进了人们的口袋。此后，苹果发布了联网计时器 Apple Watch。

知名分析师卡罗琳娜・米拉内西（Carolina Milanesi）指出：“衡量苹果的标准永远是创新，这就是人们关注它的地方。一家公司成功的另一个方面是其改变自身的能力。”

苹果确实已经实现了多元化，增加了许多精心集成到其设备中的服务，包括音乐、支付、视频和游戏等。但该公司必须了解硬件业务之外的世界，米拉内西将这一战略描述为“将更多人们带到苹果并把他们留在这里”。

根据沃尔特・艾萨克森（Walter Isaacson) 传记中的描述，乔布斯可能不会拒绝这个方向，他从头到尾都试图控制客户的体验。

不过，无论从何种角度来看，库克领导下的苹果都让华尔街感到更高兴：苹果品牌在 10 年前价值约 3500 亿美元，现在价值 2.358 万亿美元。

分析师丹・艾夫斯 (Dan Ives）预测：“在我们看来，苹果市值将在未来 6 到 9 个月内达到 3 万亿美元。”像许多苹果观察家一样，与许多乔布斯的粉丝不同，艾夫斯相信苹果从未停止过发明。

他特别提到了 M1 芯片的发展，该芯片在多款新设备上取代了英特尔处理器。艾夫斯说：“我认为苹果和库克都保持着与时俱进的精神，而乔布斯最相信的就是有机创新。”

艾夫斯指出，iPhone 在未来几年仍将是苹果增长故事的“心脏和肺”，但他认为到 2024 年，虚拟现实（VR）甚至是苹果汽车将成为新的核心业务。

即使对于怀旧的批评者来说，也不能否认库克及其团队近年来正逆流而上。全球芯片短缺似乎并未对该公司满足需求的能力造成太大影响。

尽管苹果被迫放松了对其应用商店的控制，但与其他巨头谷歌和 Facebook 相比，到目前为止，苹果在反垄断方面遭遇的挫折也微乎其微。但在欧洲和美国监管机构的视线中，他们正以极度怀疑的态度看待苹果的主导地位和全球影响力。

还有些棘手的问题，比如最近为了防止强大的“飞马”（Pegasus）间谍软件入侵而进行的紧急软件修复，以及苹果突然决定推迟一项反虐待儿童的措施，该措施招致了隐私倡导者的批评。

许多观察家说，乔布斯的暴躁态度不适合管理这些微妙的问题。米拉内西说：“在过去的 10 年里，我不认为乔布斯的风格会延续下去。在我看来，无论是在市场环境中，还是在整个社会中，库克都是更好的领导者。”