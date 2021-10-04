苹果 iOS 15 正式版地图 App 已经变成“地球体”

IT之家 10 月 4 日消息 此前苹果已经发布了 iOS 15 正式版更新，带来了升级的地图应用。有网友反馈称，iOS 15 的苹果地图应用变成了地球体，不再是平面。

苹果官方表示，iOS 15 提供新的方式来保持联系、强大的更新来帮助用户保持专注、展开探索，用户还可以通过设备端智能技术用 iPhone 实现更多可能。FaceTime 通话更新带来更自然的视频通话体验、专注模式帮助用户减少分心、实况文本等新功能使用设备端智能提供实用信息、升级的地图 App 提供探索世界的崭新方式，另有更多精彩功能。

IT之家获悉，在 3D 地图和导航方面，iOS 15 的地图 App 带来观察世界的全新方式。在视觉效果出众的地图中，城市街区、商业地区、建筑、自定义设计的地标的细节都得到显著增强，同时还提供带有月光的夜晚模式。导航功能新增包括详细路面信息的新三维驾车视图，帮助用户更轻松地识别转向车道、中央分离带、人行横道和便道。增强版地图适用于洛杉矶、纽约和旧金山，更多城市即将加入。设计精美的互动式三维地球仪带来山脉、沙漠、森林、海洋等地貌更详尽的细节。

现在，经常搭乘公交的用户只需轻点一下，即可查看附近所有出行车次的信息，还可将常用的公交线路置顶。地图 App 自动跟随所选的交通路线，在即将到达目的地时通知用户，乘客还可以用 Apple Watch 掌握动向。用户只需举起 iPhone，就能获得详细的增强现实步行导航。