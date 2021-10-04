海南：力争 3 年新增部署 5G 基站数量 1.2 万个

9 月 30 日，《海南省加快工业互联网创新发展三年行动计划（2021－2023 年）》（以下简称《计划》）印发。

《计划》提出，围绕海南省高新技术产业发展布局，到 2023 年底，建立健全全省工业互联网网络、平台、安全、创新体系，促进新一代信息技术与制造业融合发展，加强数据要素聚集，支撑全省工业经济高质量发展再上新台阶。

一是网络能力显著增强。2021-2023 年力争新增部署 5G 基站数量 1.2 万个，基本实现全省室外广域覆盖。推动 5G 行业专网落地，计划打造 15 个以上内网改造标杆工厂。加快工业互联网标识解析在重点行业推广应用。积极参与构建国家工业基础大数据库，适时开展工业互联网大数据分中心建设。

二是平台应用深化拓展。引导建设符合本地特色的产业集群平台，培育 5 个工业互联网行业平台，包括 1 个省级双跨平台（跨地区、跨行业）。

三是创新生态日趋完善。深化产教融合发展，聚合第三方机构生态，提升海南工业互联网产业创新平台服务能力。引进和培育 5 家智能制造和工业互联网解决方案服务商，建设工业互联网创新应用示范和培训基地，积极构建工业互联网生态服务体系。

四是安全保障系统有力。完善省级工业互联网态势感知平台功能，提升网络和数据安全服务能力。落实国家工业数据安全分类分级管理要求，引进信息安全专业服务机构，指导企业开展工业互联网安全检测。