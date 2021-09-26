中国移动杨杰：人类正从工业文明迈入数字文明，5G 正加速这一进程

9 月 26 日上午消息，2021 年乌镇世界互联网大会于 9 月 26 日至 28 日召开。本次大会的主题是“迈向数字文明新时代 —— 携手构建网络空间命运共同体”。

在全体会议上，中国移动董事长杨杰发表主题演讲。

他表示，工业文明时代，海陆空交通运输工具的普及，促进了资本、人力要素的全球化流动，推动机械动力成为主要生产力，催生了工业经济和现代社会形态。今天，我们正处于从工业文明迈入数字文明的重要关口，5G 的诞生也加速了新型信息基础设施的泛在部署，推动了信息技术、数据要素的深度应用，“数智生产力”应运而生。这一进程不仅带来数字经济的蓬勃发展，也将推动人类文明迈向新的更高的台阶。

杨杰认为，第一要丰富“新基建”内涵，加速数字产业化发展。以 5G 为代表的新基建，已经成为全社会开展技术和应用创新的共性需求。中国移动正在以 5G、算力网络、智慧中台建设为重心，积极推动实现网络无所不达、算力无处不在、智能无所不及。

二要释放“新要素”价值，提升全社会创新效能。当前，信息技术和数据作为新的生产要素，在经济社会发展中的核心驱动作用日益凸显。信息技术与数据要素的充分融合运用，一方面推动社会资本和人力资本在更大范围内实现资源整合与优化配置，进一步释放传统要素的规模效应和范围效应；另一方面有利于打破制约创新的传统范式和路径依赖，促进新思想、新理论、新知识、新技术的不断涌现，进一步激发全社会创造力和发展活力。为切实发挥新要素作用，需要社会各方共同搭建一体化的创新网络，加快跨行业跨领域数据资源共建共享共用，促进信息技术在更大范围、更高层次、更深程度的充分应用，全面推动经济社会高质量发展。

三是激发“新动能”潜力，推进产业数字化升级。新经济形态作为经济发展的新动能，就其本质而言，可以认为是三个字的化学反映“实”“虚”“软”，分别对应的是：实体经济、虚拟经济、信息服务。其中，“实”和“软”融合，催生数字经济；“虚”和“软”融合，赋能金融科技，现在很多数字征信就是体现这两者的生动融合；“软”加速“实”和“虚”融合，助力产业升级。在这一过程中，“软”也将迎来广阔发展空间，预计到 2025 年，中国的信息服务市场规模将超 20 万亿元。面对这一趋势，希望产业各方通力协作，加快“上云用数赋智”，培育壮大工业互联网等新业态，探索推进数字征信、数字货币等金融科技新模式，持续提升产业基础能力和产业链现代化水平。

他表示，站在历史的新起点，中国移动明确了公司发展的“新战略”，以数字经济为“新赛道”，立足全球领先的信息服务科技创新公司的“新定位”，充分发挥信息通信运营企业一头拉动投资、一头促进消费的“扁担效应”，通过加速数字产业化发展，强化融合创新能力，推进产业数字化升级。