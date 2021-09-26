2021 世界互联网大会蓝皮书发布：中国 5G 网络建设速度和规模全球第一

IT之家 9 月 26 日消息 今日，《世界互联网发展报告 2021》和《中国互联网发展报告 2021》蓝皮书新闻发布会在浙江乌镇举行。蓝皮书指出，中国互联网基础设施建设稳步推进，加快移动基础设施和应用基础设施的建设，其中，中国的 5G 网络建设速度和规模居全球第一位。

IT之家了解到，报告还显示，今年中国互联网发展指数综合排名前十位的省份是北京、广东、上海、山东、浙江、江苏、四川、福建、天津、湖北。从世界互联网发展指数指标结果来看，美国和中国的互联网发展水平领先其他国家；欧洲各国的互联网发展实力较为均衡，互联网发展指数得分普遍位居前列；拉丁美洲及撒哈拉以南非洲地区的互联网发展指数得分有所提升。其中，美国、中国、英国、德国、加拿大综合排名前五位。

《世界互联网发展报告 2021》分析认为，国际格局将加速演变，数字基础设施竞争日益激烈，各国数字化转型进程加快，跨文化传播面临新的挑战，网络安全向军事化进程加速，网络空间信任赤字加剧。未来，世界各国应坚持将互联网作为人类的共同家园，强化网络空间命运共同体的理念，以更加积极的态度共同应对网络空间的风险挑战，共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。

据统计，截至 2021 年 6 月，中国 5G 基站总数达到 96.1 万个，实现所有地级以上城市全覆盖。