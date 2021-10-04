1T 扩展卡太贵？希捷 512GB Xbox 扩展卡现身法国零售店

IT之家 10 月 4 日消息 微软 Xbox Series X 和 Xbox Series S 的最大争议点之一就是储存空间的问题。SSD 使主机拥有非常快的读取速度，以前一些需要读取几分钟的游戏，现在只需要几秒进入游戏。

但是，Xbox Series X 和 Xbox Series S 的储存空间都非常紧张，Xbox Series S 只有 512GB，而 Xbox Series X 也不过只有 1TB。

IT之家了解到，针对存储空间紧张的问题，此前希捷推出了 1TB 扩展卡，不过这是一款 CFExpress 储存卡，售价高达 220 美元。

最近，法国的一则商品目录中出现了希捷的 512GB Xbox 扩展卡产品，针对次世代主机。这相比 1TB 的扩展卡肯定是要便宜一些。根据爆料，这款产品将于今年圣诞开售。

爆料消息还称，希捷似乎计划于下周开始宣传新款 512GB Xbox 扩展卡，宣传材料已经开始在美国零售店里出现。除了 512GB 扩展卡之外，希捷还有一款基于 USB 的 SSD 储存解决方案，玩家可以将内部存储空间放不下的游戏单独放到这里面，不过玩家不能直接从 USB 扩展卡里运行次世代游戏。