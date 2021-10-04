原材料紧缺，下游需求依旧旺盛，覆铜板“涨声”一片

涨价，是 2021 年迄今为止的一个主旋律，随处可见的缺货，肉眼可见的涨价。虽然三季度结束，但是缺货不停，涨价不止。

近日，长春发布铜面积层板单价调涨通知，从 2021 年 10 月 1 日起，所有覆铜板产品价格调升 + 10%；9 月初，以建滔积层板为首的多家覆铜板厂商先后宣布调涨覆铜板价格，而早在 8 月份，生益科技也宣布调涨了覆铜板价格。

据笔者了解到，新一轮的涨价诱因并不是需求驱动，而是原材料端价格不断上涨所致，尤其是铜箔和环氧树脂的供应更加紧俏。

涨价驱动因素：原材料价格屡创新高

8 月中旬，因为环氧树脂价格有所抬头，覆铜板已经有涨价的迹象。笔者彼时在《中报业绩大爆发，覆铜板三季度提价已在路上》一文中提到，上半年，覆铜板产业链公司受益于此前价格的调涨，中报业绩纷纷报喜，伴随着环氧树脂的价格再次走高，覆铜板后续有可能再次提价。

未曾想到，这一次的涨价潮，来的如此之快，并且还很密集。

根据笔者统计，9 月 22 日，长春宣布所有覆铜板产品价格调升 + 10%；9 月 6 日，建滔积层板对板材 (所有厚度) HB/VO 上调 RMB10/HKD10；8 月 30 日，焦作奥瑞旺对所有厚度中高导铝基覆铜板上调 5 元/平方米；8 月 28 日，威利邦上调 HB5 元/张，22F、CEM-110 元/张；8 月 25 日，生益科技针对一般材料涨价 5%。

究其缘由，上述宣布涨价的厂商大都表示，由于包括铝、铜箔、化工等在内的原材料价格不断上涨，以至于生产成本上涨，迫于成本压力进行调价。

此前，笔者了解到，环氧树脂价格走高是由于原材料双酚 A 价格反弹暴涨所致，但是此次情况有所不同。

众所周知，近段时间以来，限电已经成为全国性的行为，而江浙一带更是集中了诸多化工大厂，而江苏本就是环氧重镇，无疑，这在供给端造成了一定的压力。

有业内人士对笔者表示，苏州高新区的部分环氧树脂厂商因为限电的原因，国庆前几天就已经停工放假了，而环氧树脂的价格本身就已经在高位了，现在停工一停就是一片，然后工厂自然也没货了，价格高也拿不到货。

“现在江苏那边因为限电大厂停车或降负，液体环氧树脂供应自然就会减少，价格最近变化不大，区间整理，供应紧张还是会支撑价格的。”百川盈孚分析师王晓彤向笔者透露。

根据卓创资讯数据显示，截至 9 月 29 日，环氧树脂华东 E-51 报价在 37000 元/吨-37500 元/吨，而 6 月底价格还不到 3 万元/吨。

此外，在铜箔方面，由于大宗商品自去年下半年以来持续走高，LME 铜也一直处于上涨通道，虽然在五月中旬之后便不再上涨，但是价格却也维持高位盘整。截至 9 月 30 日，LME 铜报 9111 元/吨。

另一方面，覆铜板所用的铜箔和新能源车所用的锂电铜箔在供应商方面有所重合，再加上锂电铜箔利润率高于覆铜板铜箔，大量铜箔供应商将生产重心转到锂电铜箔上，覆铜板铜箔产量被挤压，由此造成了覆铜板供给的紧张局面。

生益科技相关负责人则对笔者表示，这一轮涨价的主要核心驱动是来自原材料端，材料缺货的现象一直很严重，但是现在最难拿货的还是铜箔和树脂，玻纤相对来说会好一点。

高端消费、新能源车等带动旺盛需求

随着三季度结束，时间进入今年的最后一个季度，电子行业传统旺季的帷幕也在慢慢拉开。所以，除了原材料涨价之外，下游需求依旧旺盛也是对覆铜板提价的支撑。

日前，生益科技在接受机构调研时则表示，下半年市场热点集中在高端消费和新能源汽车等领域。上半年几大终端完成招标后，我们看到通讯类订单及服务器订单也在逐步回暖。

而在交付周期方面，上述生益科技相关负责人则向笔者进一步透露，目前如果有库存的话，就很快能交货，但是没库存的产品，只能下单之后生产再交货。只是现在基本上都没有库存，大部分产品都是需要下单之后再组织生产。

“我们接单一般都是当月接单，现在每个月的订单都是爆的，产能也是打满的，现在出货量大概是 680 万-700 万平方米/月。”生益科技负责人补充到。

此外，超声电子在投资者互动平台也表示，目前公司印制板和覆铜板业务整体订单饱满，公司的产品价格会根据市场实际情况作出相应调整。

资料显示，下半年通信设备用 PCB 正在迎来复苏。8 月 1 日，移动、联通、电信和广电四大运营商 5G 三期无线主设备招标全部完成。2021 年，四家运营商合计招标无线主设备 72.2 万站 (其中中国移动和中国广电的 48 万 700M 5G 基站分 2 年建设完成)，投资金额超过 580 亿元人民币。

5G 基站建设带动高频高速 PCB 需求增长，而加上消费电子和车用 PCB 的持续增长，进一步带动了对上游覆铜板的需求。

在消费电子方面，随着苹果 iPhone13 系列、iPad 系列正式发布，苹果产业链将开始大规模出货，而且，iPhone 是挠性板 (FPC) 需求主力，有望持续带动供应链的需求。

此外，在数通方面，服务器出货量从疫情之后便开始复苏，而且英特尔芯片平台切换正在逐步推进，这将进一步拉动高速 PCB 和覆铜板的升级。

综上来看，消费电子、汽车电子、通信设备等领域的高景气度将会持续高涨，因此，2021 年最后一个季度覆铜板的总体需求量仍会很大。