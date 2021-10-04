消息称半导体芯片产业链 Q4 持续涨价，台积电、联电涨幅 10% 起跳

IT之家 10 月 4 日消息 据中国台湾《经济日报》报道，半导体产业链第 4 季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅 10% 起跳，最高达 20%；晶片方面，电源管理 IC、驱动 IC 需求仍处于高档，部分品项也传出正与客户协商再涨价，以电源管理 IC 恐一路缺货到明年下半年最夯，股王硅力-KY、本土 IC 设计二哥联咏等业者后市持续看俏。

IT之家获悉，报告称，台积电、联电本季产能持续吃紧，台积电先前传出根据不同客户陆续涨价，部分已在 8 月下旬起陆续适用新价格，也有一些客户从 10 月起开始採用调高后报价，其中，成熟制程调涨 15% 至 20%、先进制程调涨 10%；联电本季也将启动第四波涨价，11 月平均涨 10%，部分制程涨幅上看 15%。

报告称，面对晶圆代工报价持续上涨，IC 设计厂也展开因应对策。不具名的 IC 设计厂透露，上半年晶片产品报价调涨，主要反映晶圆代工厂与封测两端的成本提高，下半年以来，从 7 月、8 月、9 月到 11、12 月，陆续有两岸的晶圆代工厂报价要调升，相关成本持续上涨，若客户要晶片要得急，只能再次适当调整价格。

至于本季晶片涨幅，IC 设计业者坦言还在与客户商量中。以在台积电投片为例，报价调涨 20%，IC 设计厂正在盘算如何拍板涨价策略，考虑接下来是要全品项价格都调涨，还是只针对在台积电投片的产品调升价格。

中国台湾电源管理 IC 厂包括硅力、茂达、致新、类比科、通嘉、虹冠电等。业者提到，电源管理 IC 基本上还是缺货，只是在今年初时，是几乎针对每一品项，客户都会来催货，但现在只针对特定品项催促。

报告称，驱动 IC 方面，以联咏、天钰等厂商为指标。业者指出，目前电视市况下修，面板厂减产，不过下游驱动 IC 库存还算少，而且驱动 IC 占整体电视成品成本比重非常小，客户对涨价还算可接受。加上驱动 IC 与电源管理 IC 一样，多在 8 英寸厂生产，都有产能吃紧的状况，目前看来部分驱动 IC 报价还有小涨空间。