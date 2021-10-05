有黑客在论坛上出售 15 亿脸书用户数据，总价值或达 750 万美元

IT之家 10 月 5 日消息 美国时间 4 日清晨开始，足足近 7 个小时时间，Facebook 及其旗下的 Instagram 全网宕机，连内网都无法使用。

从 DownDectors 监控情况来看，Facebook 在欧洲、美洲、大洋洲几乎是完全下线，在亚洲的日本、韩国、印度等国也无法访问。

事故发生后，Facebook 首席技术官，对平台服务宕机表示诚挚的歉意，Facebook 派出了团队到该公司的数据中心手动重置服务，正在经受网络问题，团队正尽可能快地工作，以尽快调试和恢复。

随后，俄罗斯 Privacy Affairs 报道称，在 Facebook 全球网络服务中断期间，有人在某个黑客论坛上出售 Facebook 用户数据，包括用户的姓名、地址、电子邮箱和电话号码，数量超过 15 亿，Facebook 截至发稿仍未回应。

从样本来看，此次数据应该是真的，有人通过数据抓取工具爬得了一系列个人数据。此类数据可用于网络钓鱼和帐户接管攻击。卖家声称是 2021 年的新数据。此外，有一些潜在买家声称他们被卖家骗了，付款 5000 美元后没有拿到任何数据。

此次打包出售的用户数据与 Facebook 此次网络问题是否存在关联尚未可知，但在今年 9 月下旬有人发帖声称自己拥有 15 亿脸书用户数据，一名潜在买家出价为每百万个用户数据 5000 美元，这意味着，此人掌握的全部用户数据价值达 750 万美元。

该媒体指出，这在脸书用户数据“泄漏”规模上是最大的。

IT之家了解到，Facebook 大约在北京时间昨晚 23 时 34 分之后出现问题。主要是来自美国和英国，以及加拿大、荷兰、德国、意大利、法国等其他国家。