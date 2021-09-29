英伟达宣布将于 11 月举行 GTC，黄仁勋将带来全新 AI 技术和产品

IT之家 9 月 29 日消息 英伟达今日宣布将于 11 月 8 日至 11 日（中国标准时间下午 4 点）举办全球虚拟 GTC 人工智能大会，届时英伟达首席执行官黄仁勋将在 GTC 主题演讲中发布全新的 AI 技术和产品，还有数百名行业和 AI 大佬将在此次活动中发表演讲。

IT之家了解到，此次大会预计将有超过 200000 名开发者、创新者、研究人员和创作者注册参加，届时我们有我看到深度学习、数据科学、高性能计算、先进机器人技术、数据中心/数据网络和新一代图形（GPU）产品。

此外，英伟达还透露此次活动的主要发言人包括：

Anima Anandkumar，英伟达机器学习研究总监，加州理工学院布伦教授

Alan Aspuru-Guzik，多伦多大学化学和计算机科学教授

Alan Bekker ，Snap 对话式 AI 负责人

Apple 人工智能和机器学习研究高级总监 Samy Bengio

Kay Firth-Butterfield ，世界经济论坛人工智能和机器学习负责人

Axel Gern ，戴姆勒卡车首席技术官

李飞飞，斯坦福大学计算机科学教授

圣裘德儿童研究医院首席信息官 Keith Perry

Venkatesh Ramanathan ，PayPal 数据科学总监

OpenAI 联合创始人兼首席科学家 Ilya Sutskever

Epic Games 创始人兼首席执行官蒂姆・斯威尼 (Tim Sweeney)

Nir Zuk，Palo Alto Networks 创始人兼首席技术官

除此之外，还有来自其他数百家组织的领导人也将出席，包括亚马逊、Arm、阿斯利康、百度、宝马、多米诺、艺电（EA）、Facebook、福特、谷歌、克罗格、微软、麻省理工学院、橡树岭国家实验室、Red Hat、劳斯莱斯、 Salesforce、三星、ServiceNow、Snap、沃尔沃、沃尔玛和 WPP 等。