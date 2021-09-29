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英伟达宣布将于 11 月举行 GTC，黄仁勋将带来全新 AI 技术和产品

2021/9/29 22:39:15 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 29 日消息 英伟达今日宣布将于 11 月 8 日至 11 日（中国标准时间下午 4 点）举办全球虚拟 GTC 人工智能大会，届时英伟达首席执行官黄仁勋将在 GTC 主题演讲中发布全新的 AI 技术和产品，还有数百名行业和 AI 大佬将在此次活动中发表演讲。

IT之家了解到，此次大会预计将有超过 200000 名开发者、创新者、研究人员和创作者注册参加，届时我们有我看到深度学习、数据科学、高性能计算、先进机器人技术、数据中心/数据网络和新一代图形（GPU）产品。

此外，英伟达还透露此次活动的主要发言人包括：

  • Anima Anandkumar，英伟达机器学习研究总监，加州理工学院布伦教授

  • Alan Aspuru-Guzik，多伦多大学化学和计算机科学教授

  • Alan Bekker ，Snap 对话式 AI 负责人

  • Apple 人工智能和机器学习研究高级总监 Samy Bengio

  • Kay Firth-Butterfield ，世界经济论坛人工智能和机器学习负责人

  • Axel Gern ，戴姆勒卡车首席技术官

  • 李飞飞，斯坦福大学计算机科学教授

  • 圣裘德儿童研究医院首席信息官 Keith Perry

  • Venkatesh Ramanathan ，PayPal 数据科学总监

  • OpenAI 联合创始人兼首席科学家 Ilya Sutskever

  • Epic Games 创始人兼首席执行官蒂姆・斯威尼 (Tim Sweeney)

  • Nir Zuk，Palo Alto Networks 创始人兼首席技术官

除此之外，还有来自其他数百家组织的领导人也将出席，包括亚马逊、Arm、阿斯利康、百度、宝马、多米诺、艺电（EA）、Facebook、福特、谷歌、克罗格、微软、麻省理工学院、橡树岭国家实验室、Red Hat、劳斯莱斯、 Salesforce、三星、ServiceNow、Snap、沃尔沃、沃尔玛和 WPP 等。

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关键词：黄仁勋gtc人工智能机器学习英伟达

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