美议员：Facebook 严重宕机凸显垄断风险，应该将其分拆

北京时间 10 月 5 日消息，美国民主党众议员亚历山大・奥卡西奥・科特斯 (Alexandria Ocasio-Cortez) 在 Twitter 上表示，Facebook 周一发生的大规模宕机事故是对该公司垄断全球通讯和其他服务的一次提醒，再次表明 Facebook 应该被分拆。

▲ 众议员科特斯

美国联邦贸易委员会 (FTC) 已经起诉 Facebook，指控 Facebook 通过收购照片分享服务 Instagram、聊天应用 WhatsApp 等小型公司实施反竞争策略，避免让这些公司成为潜在对手。FTC 最初批准了 Facebook 收购 Instagram 和 WhatsApp，但现在表示这两笔交易应该被撤销。

“如果 Facebook 的垄断行为当初 (大约从收购 Instagram 等对手开始) 就被检查，那么全球各大洲依赖 WhatsApp、Instagram 进行通讯或从事商务的人现在就不会遭遇宕机问题，”科特斯发布推文称，“分拆他们。”

▲ 科特斯呼吁分拆 Facebook

Facebook 周一遭遇了大约 6 个小时的严重宕机事故，导致其全球 27 亿用户中的许多人无法访问该服务。这次事故影响到了全球多个国家，包括严重依赖 WhatsApp 进行通讯的拉美国家。

“这就好像 Facebook 去拥有、复制或破坏任何竞争平台的垄断使命对自由社会和民主国家产生的严重破坏性影响，”科特斯表示，“WhatsApp 不是由 Facebook 开发的，它的成功靠的是自己。Facebook 害怕了，就收购了它。”