谷歌和 Facebook 等科技巨头要遭殃，美国和欧盟拟联手打击

9 月 23 日晚间消息，据报道，一份备忘录草案显示，美国和欧盟计划采取更统一的方式，限制谷歌和 Facebook 等大型科技公司日益增长的市场力量。

9 月 29 日，美欧贸易科技理事会（U.S.-EU Trade & Technology Council）会议将在匹兹堡举行。届时，大会将宣布有关科技、气候、贸易和供应链方面的声明，而联合打击大型科技公司预计将是其中的一项内容。

当前，美国和欧洲均试图遏制谷歌、Facebook、苹果和亚马逊等美国大型科技公司日益增长的市场力量。因此，双方的这种合作，对大西洋两岸的监管机构来说变得至关重要；而对于这些科技巨头而言，这将使他们更难对抗新法规。

白宫本月早些时候曾宣布，美欧贸易科技理事会将于 9 月 29 日在匹兹堡举行首次会议。届时，美国国务卿安东尼・布林肯（Antony Blinken）、商务部长吉娜・雷蒙多（Gina Raimondo）、美国贸易代表凯瑟琳・戴（Katherine Tai ），以及欧盟贸易部长瓦尔迪斯・东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）和欧盟竞争事务专员玛格丽特・维斯特格（Margrethe Vestager）将出席会议。

对于这份备忘录草案，白宫拒绝发表评论。而苹果、Facebook、亚马逊和谷歌没有立即回复记者的置评请求。

该备忘录草案还显示，理事会设有 10 个工作组，负责加强贸易、经济关系和共同的民主价值观等。而专注于科技公司监管的小组，将就双方各自的技术平台监管方法进行信息交换，在可行的情况下寻求趋同。

分析人士称，美国和欧盟在许多方面都可以进行更多合作。例如，谷歌在美国面临几起与其广告业务相关的反垄断诉讼，而在欧盟也面临与广告技术相关的广泛调查。

备忘录草案称：“我们已经确定了一些共同关注的问题，如主要平台的 ' 看门人 ' 角色，以及在线中介机构的责任等。在打击虚假信息方面，也可以做更多的工作。例如，在线中介机构保护民主进程不受其商业活动影响的责任。”此外，大会还将讨论仇恨言论、算法放大和研究人员数据访问等问题。

而理事会的气候和清洁技术小组，将努力确定低碳和零碳技术和产品的贸易和投资机会。供应链工作组，将专注于确保药品、关键矿物和清洁能源的供应。另外，会议还试图以一种“平衡、互利的方式”解决半导体芯片短缺的问题，并将避免“补贴竞赛”。

对此，华盛顿的几家科技贸易组织表示，该行业不希望欧洲的数字监管方式在美国被采用。信息技术与创新基金会（ITIF）主席罗伯特・阿特金森（Robert Atkinson）表示：“其风险在于，欧洲方面将向美国施压，要求美国采取预防措施与欧盟协调监管，这将损害美国领先的科技公司的利益。我们不应该这样做，也不需要这样做。”