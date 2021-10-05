《英雄联盟》S11 入围赛揭幕战今日 19:00 开启，LNG 战队率先亮相

IT之家 10 月 5 日消息 今日 19:00 将迎来《英雄联盟》S11 入围赛的揭幕战，LNG vs HLE。这是两队第一次在世界舞台上的交手，Tarzan 会师老队友 Chovy，Light 下路交手老将 Deft。

IT之家了解到，《英雄联盟》S11 抽签仪式在 9 月 22 日举行，入围赛抽签结果如下：

A 组：HLE LNG INF PCE RED

B 组：BYG C9 UOL GS DFM

小组赛抽签结果：

A 组：DK FPX RGE

B 组：EDG 100T T1

C 组：PSG FNC RNG

D 组：MAD GEN TL

全球总决赛各阶段详解

入围赛阶段：10 月 5-9 日

10 支队伍将抽签分为两组，每组五队。每支队伍都要和所在分组内的所有其他队伍进行一场比赛。两组排名第一的队伍将自动晋级小组赛。各组排名第三和第四的队伍进行一场五局三胜比赛，胜者将挑战另一组的二号种子队伍，争夺最后两个席位。比赛将会决出进入小组赛阶段的四支入围赛队伍。入围赛所有比赛结束后，入围的四支队伍将通过抽签随机分入现有小组赛分组，同时依然需要遵守来自同一赛区的队伍不得同组的规则。

小组赛阶段：10 月 11-13 日；10 月 15-18 日

入围赛前四名队伍将会加入直接晋级小组赛的 12 支队伍。这 16 支队伍将分为四组，每组四支队伍，每支队伍须与组内的所有其他队伍进行两场比赛。每个分组的前两名队伍将会进入淘汰赛阶段。

淘汰赛阶段：10 月 22-25 日（四分之一决赛）；10 月 30-31 日（半决赛）；11 月 6 日（决赛）

八支队伍将会参加淘汰赛阶段的角逐。该阶段包含四分之一决赛、半决赛和决赛。比赛会变为单败淘汰赛，并且所有的比赛都为五局三胜制。对阵将通过小组赛最后一天结束后的抽签决定。

赢得最后胜利的队伍将会成为 2021 全球总决赛的冠军。