无限火力模式明日开启，《英雄联盟》2021 全球总决赛入围赛及小组赛赛程公布

IT之家 9 月 25 日消息 今日凌晨，英雄联盟职业联赛方面公布了 2021 全球总决赛入围赛及小组赛赛程。入围赛揭幕战将于北京时间 10 月 5 日 19:00 召开，由 HLE 对战 LNG。

其他关键赛事还包括 DK 与 FPX（10 月 11 日 19:00）、RNG 与 PSG（10 月 11 日 20:00）、EDG 与 100T（10 月 12 日 00:00）之间的较量等。

IT之家了解到，英雄联盟全球总决赛是一年一度的最高等级的全球性赛事。全球总决赛将从 10 月 5 日的入围赛阶段开始，一直持续到 11 月 6 日的决赛结束。

全球总决赛由三个阶段组成，分别是入围赛阶段、小组赛阶段和淘汰赛阶段（四分之一决赛、半决赛和决赛）。本次全球总决赛将在位于冰岛雷克雅未克的 Laugardalshöll 室内体育馆 A 馆举办。

此外，根据《英雄联盟》官方发布的公告，9 月 26 日 10:00，孤独的约德尔女孩薇古丝在黑影的陪伴下自暗影岛踏入峡谷；全球总决赛（2021）通行证上线，无限火力模式开启，2021 全球总决赛嘉文四世皮肤与全新的黎明与黑夜系列皮肤将和玩家见面。

据悉，《英雄联盟》无限火力模式将在 2021 年 9 月 26 日 12:00-2021 年 11 月 12 日 06:59 上线。