用户称苹果 Safari 15 新标签的设计违反直觉

IT之家 10 月 5 日消息 据 MacRumors 报道，苹果在 Mac 的 Safari 15 浏览器上采用了新的标签设计，引起了很多争议，不少用户抱怨其违反了直觉。

▲ Safari 15 的标签

Daring Fireball 的 John Gruber 表示，在以前版本的 Safari 中，对于哪个标签处于活动状态从来没有任何歧义，因为一个活动的标签会以较浅的阴影显示，与浏览器的工具栏相匹配。

然而，在 Safari 15 中，标签有一个新的类似于按钮的设计，外观更圆润、更明确。苹果还颠倒了标签的阴影，现在活动标签的阴影较深，而非活动标签的阴影较浅。这一变化让用户感到恼火，这一点从 Reddit 上有近 1000 个支持的帖子中可以看出。

Gruber 写道：“这个设计是反直觉的。无论你怎么设置，活动标签的标题和背景之间的对比度都比背景标签小，这有什么意义呢？活动的标签应该是弹出的那个。”

一位 Reddit 用户沮丧地表示：“我无法告诉你有多少次因为这个原因关闭了我需要的标签。”

IT之家了解到，对于不喜欢新设计的用户来说，不幸的是，苹果在 Safari 15.1 测试版或最新版本的实验性 Safari 技术预览版中都没有对标签的阴影做出任何改变。