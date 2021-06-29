苹果 macOS Monterey 12 开发者预览版 Beta2 发布

IT之家 6 月 29 日消息 苹果今日向 Mac 电脑用户推送了 macOS Monterey 12 开发者预览版 Beta2 更新，的带来了一些显著的变化，包括 Safari 调整、新的屏幕保护程序等。。

开发人员可以通过 Apple Developer Center 下载测试版，一旦安装了适当的配置文件，就可以通过系统偏好设置中的软件更新机制获得测试版。

此次更新内部版本号为 21A5268h，更新包大小约为 3GB。IT之家了解到，苹果已承诺 macOS Monterey 的公开测试版将在 7 月的某个时候到来，因此目前仅适用于在苹果开发者中心注册的开发人员。

macOS Monterey Beta2 测试版有哪些新功能？

Beta 2 为所有 Mac 用户带来了之前 M1 iMac 独有的“Hello”壁纸和屏保

还有新的 Map App 图标，就跟 iOS 15 beta 2 中的一样。

Safari 调整，当你将鼠标悬停在 Safari 地址栏中时，会出现一个刷新按钮

恢复 Safari 标签栏设计的方法失效



Memoji 表情服装支持

更新了 iCloud Private Relay 首选项面板中的措辞；在 beta 1 中，它是“保留大致位置”和“使用更广泛的位置”

此外，Beta 2 还修复了 Beta1 中发现的一系列问题，包括蓝牙、邮件、信息、地图、FaceTime、查找、焦点、iCloud、音乐、网络、备忘录、照片、Safari、快捷方式等 bug。