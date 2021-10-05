上太空拍电影，俄罗斯导演与女演员今日启程前往国际空间站

北京时间 10 月 5 日 16 时 55 分，俄罗斯联盟 MS-19 任务乘组在哈萨克拜科努尔发射场 31/6 工位搭乘联盟号火箭将前往国际空间站空间站。除了职业宇航员的指令长安东・尼古拉耶维奇（Anton Nikolayevich）外，还包括 38 岁导演克利姆・希彭科（Klim Shipenko），以及 37 岁女演员尤利娅・别列希尔德（Yulia Peresild）。

▲ 本次任务的电影式海报

指令长安东・尼古拉耶维奇今年 49 岁，曾为俄空军上校，此前执行过联盟 TMA-11、联盟 TMA-15M、联盟 MS-07 共 3 次国际空间站长期驻留任务，且 3 次任务均担任指令长，累计执飞 533 天 5 小时 31 分钟，本次任务是其第 4 次飞行，将在国际空间站停留半年。导演克利姆・希彭科曾执导过俄罗斯票房最高影片《农奴》（2019）、以拯救礼炮 7 号为主题的《太空救援》。女演员尤利娅・别列希尔德曾在 2015 年的战争电影《女狙击手》中饰演苏联英雄狙击手柳德米拉・帕夫利琴科，曾获第 5 届北京国际电影节最佳女主角奖。

▲ 这次任务正式三人乘组合影

导演克利姆・希彭科与女演员尤利娅・别列希尔德将在国际空间站停留 12 天并用 10 天时间拍摄全球首部真正的“太空电影”。这部电影名称为《挑战》，讲述一名宇航员需要接受外科手术，但由于身体状况无法乘坐飞船返回地球，最后只能派一名医生前往太空救助宇航员，临危受命的医生于是要接受培训出发救人。以往曾经有纪录片和科幻短片于太空站拍摄，但《挑战》却是首出于太空拍摄的剧情长片。

▲ 本次任务正式乘组与备份乘组

这次任务的备份乘组包括指令长奥列格・阿捷米耶夫（Oleg Germanovich），导演亚历山大・杜丁（Aleksei Dudin），以及女演员安娜・莫多维娜（Anna Mordovina）。此前在选拔这部电影女演员时，共有 3000 人报名参选。在经过演技、健康、心理、体能等各项测试的层层筛选后，有 3 名女演员成为候选人。

▲ 尤利娅・佩列西利德 图片来自俄国家航天集团公司

最终，尤利娅・别列希尔德脱颖而出，成为正式乘组成员，安娜・莫多维娜则成为备份乘组成员。

▲ 火箭起飞画面

▲ 火箭起飞画面

▲ 起飞后的舱内画面