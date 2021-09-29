SpaceX 将发射全世界首个“太空加油站”：飞船可对接加注燃料

北京时间 9 月 29 日早间消息，据报道，马斯克的 SpaceX 公司准备利用猎鹰九号火箭发射月球着陆器，为美国宇航局重返月球计划做准备。据悉，作为 SpaceX 登月计划的一部分，美国两家太空公司 Spaceflight 和 OrbitFab 日前公布了发射全世界第一个地球同步轨道“推进剂存储飞船”的计划。

这个推进剂飞船本质上就是漂浮在太空中的“加油站”，由上述两家公司联合开发，命名为“Tanker-002”。这个推进剂飞船将会部署在地球同步轨道，也就是距离地球 3.6 万公里的高度上。

据报道，这个飞船的设计基于 OrbitFab 公司最新款的“Sherpa OTV”太空货运飞船设计。该公司尚未披露这个推进剂飞船的存储容量，不过 Sherpa 货运飞船目前公开的数据显示，这一飞船能够运载几百公斤的推进剂“联氨”，外部飞船可以通过微小的接口进行对接，然后完成太空中的“加油”。

据悉，Tanker-002 的设计有多个看点，除了全世界第一个地球轨道推进剂存储飞船之外，它的体积很小，上述两家公司如何进行设计以及把它准确发射到地球同步轨道，将值得关注。

美国宇航局已经制定了让宇航员重返月球、并且建立永久科研基地的计划，而许多民营太空公司将参加这一计划。在 2022 年晚些时候或是 2023 年初，SpaceX 公司的猎鹰九号火箭将会把美国休斯顿 Intuitive Machines 公司的 IM-2 月球着陆器发射到月球上（并非运载宇航员）。

据悉，Tanker-002 飞船将会跟随 IM-2 着陆器一同发射，在升空 4 小时之后完成分离，稍后将会进入到地球同步轨道上。

IM-2 着陆器将会飞往月球，进入环绕月球轨道，并且逐步降低高度，直到在月球表面着陆。着陆时间刚好是 Tanker-002 计入地球同步轨道的时间。

需要指出的是，Tanker-002 推进剂存储飞船目前还只是一个验证概念的产品，技术尚未完全成熟。对于 OrbitFab 公司来说，在未来第一个太空飞船“空中加油”客户出现之前，他们首先需要解决各种技术难题。

因此，在这一次飞行中，Tanker-002 虽然会进入地球同步轨道，但是目前在太空中飞行的飞船并无法通过它来加注燃料。

据悉，Tanker-002 体积重量小，未来主要的服务对象是小型卫星，而小型卫星市场目前还处在研发的初期，尚未普及。

据报道，OrbitFab 公司已经引发了太空行业的关注，并且从美国两大军工巨头洛克希德马丁公司和诺斯罗普格鲁曼公司获得了投资。在推进剂存储飞船上，他们还需要开发完善，未来或许能迎来客户和回报。