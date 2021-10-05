2021 年诺贝尔物理学奖揭晓，3 位科学家获奖

IT之家 10 月 5 日消息 今日下午，2021 年诺贝尔物理学奖揭晓，3 位科学家分享奖项。
IT之家了解到，美国科学家 Syukuro Manabe、德国科学家 Klaus Hasselmann 和意大利科学家 Giorgio Parisi 获奖，获奖理由为“为我们理解复杂物理系统做出了开创性贡献”。
此前，科学家 David Julius 与 Ardem Patapoutian 昨日下午荣膺 2021 年诺贝尔生理学或医学奖，获奖理由为“发现温度和触觉受体”。
IT之家 10 月 5 日消息 今日下午，2021 年诺贝尔物理学奖揭晓，3 位科学家分享奖项。
IT之家了解到，美国科学家 Syukuro Manabe、德国科学家 Klaus Hasselmann 和意大利科学家 Giorgio Parisi 获奖，获奖理由为“为我们理解复杂物理系统做出了开创性贡献”。
此前，科学家 David Julius 与 Ardem Patapoutian 昨日下午荣膺 2021 年诺贝尔生理学或医学奖，获奖理由为“发现温度和触觉受体”。
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