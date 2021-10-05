AnandTech 测试：A15 芯片比苹果官方声称的还要快

IT之家 10 月 5 日消息 苹果在 9 月的发布会上推出了 iPhone 13 系列手机，搭载最新的 A15 仿生处理器。苹果公司声称，A15 的速度比竞争对手快 50%。

据 MacRumors 报道，AnandTech 对芯片性能、效率和图形核心等进行了多项独立性测试，测试结果表明，A15 并不像苹果声称的那样比竞争对手快 50%，而是快 62%。

报告显示，A15 有两个新的 CPU 微架构，包括两个性能核心和四个效率核心，它们可能是采用 5 纳米以上的工艺制造的，台积电将其称为 N5P，是其 5 纳米工艺的“性能增强版”，允许更高频率。

除此之外，AnandTech 还提到，A15 系统缓存已经提升到 32MB，与 A14 相比，系统缓存增加了一倍。

该报告指出，这种翻倍“使竞争者相形见绌”，是该芯片电源效率的关键因素，能够将内存访问保持在同一个硅片上，而不是转到更慢、更耗电的 DRAM 上。

IT之家了解到，不过，苹果 iPhone 的整体散热设计被认为是“绝对属于最差的”，因为它没有很好地将热量分散到整个手机机身。然而，即使他们的散热能力有些有限，iPhone 13 型号仍然比竞争手机快得多，并给出了更好的游戏体验。

总之，AnandTech 的测试报告指出，A15 的改进是“实质性的”，并认为效率的提高是 iPhone 13 系列电池寿命大大延长的“关键”。