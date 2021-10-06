三星折叠屏手机 Galaxy Z Fold3/Flip3 在韩销售突破 100 万，女性更爱后者

IT之家 10 月 6 日消息 今日三星表示，今年发布的折叠屏新机 Galaxy Z Fold3/Flip3，在韩国销售量已经突破 100 万部，开售仅 39 天便达到了这一目标。该系列成为继 Galaxy Note 10 和 Galaxy S8 之后，首发销售第三快的三星手机。

Galaxy Z Fold3/Flip3 发售当天便售出了 27 万部，创造了迄今为止韩国智能手机首销记录。三星表示，这一成绩远高于预期，手机受欢迎的原因预计为线上营销的成功，以及产品本身耐用性、可靠性的进步。

具体来看，三星 Galaxy Z Flip3 销售额占比达到 70% 左右。这款手机国行售价 7999 元起，采用上下折叠的方式，提供七种配色可选。该型号尤其收到女性用户和 00 后的欢迎。该手机提供 8+128GB、8+256GB 两种容量，后置双摄，具有副屏。手机搭载 6.7 英寸 AMOLED 柔性屏，具有 120Hz 自适应刷新率，以及 IPX8 防水能力。

至于 Galaxy Z Fold 3，该机型最受欢迎的颜色是陨石黑款，销售占比 40%。此外，这款手机还提供幽谷绿、雪川银两种配色。

IT之家了解到，这款手机采用左右折叠的方式，内屏 7.6 英寸，采用屏下前摄技术，后置 1200 万像素三摄，支持 S Pen 手写笔，国行售价 14999 元起。