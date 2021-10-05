Facebook 史上最严重宕机，全网宕机近七小时高管赴 Twitter 道歉

近 7 个小时时间，全都挂了。Facebook 全网宕机，连内网都废了。Twitter 成为了最大赢家。对一家互联网巨头来说，这样的状况实在太尴尬。这已经是 Facebook 创办以来最严重的一次网络访问事故。直到下线近 7 个小时，美国西部时间下午三点左右，Facebook、Instagram 等诸多产品才恢复正常访问。（目前只是美国地区恢复正常，全球其他国家和地区依然没有恢复。）

此次宕机是从美国时间 4 日清晨开始的，不断有用户反映，再也无法刷新 Facebook 诸多社交网站。从推特上的标签“FacebookDown”（Facebook 挂了）来看，此次宕机影响到全球数十个国家和地区用户。从 Facebook 到 Instagram 到 WhatsApp 到 Messenger 到 Oculus，Facebook 几乎所有的产品，甚至连公司内网，全都宕机了。Ping 也 Ping 不到，这家社交网站巨头似乎从互联网世界里彻底消失了。

美国互联网监控网站 DownDectors 的监控情况显示，Facebook 在欧洲、美洲、大洋洲几乎是完全下线，在亚洲的日本、韩国、印度等国也无法访问。

因为自己的平台全挂了，Facebook 只能通过 Twitter 官方账户发表声明，承认目前诸多应用和产品遭遇访问故障，表示正在致力解决问题，尽快恢复服务，对诸多不便表示歉意。不过，Facebook 没有具体解释宕机的原因是什么，究竟是自身技术故障、外部黑客攻击还是网络服务设置问题。

Facebook 公关负责人斯通（Roger Stone）和 CTO 施罗普夫（Mike Schroepfer）也先后在 Twitter 平台上向全球用户表示歉意，但他们没有解释具体发生了什么故障。施罗普夫之前就宣布自己明年年初离职，没想到最后三个月却遭遇这样的尴尬局面。

一位 Facebook 员工向新浪科技透露，连公司内网都挂了，大家很尴尬的无所事事。他表示，“也许公司高层清楚具体情况，但至少现在我们也不知道到底发生了什么。”另一位 Facebook 员工则表示，由于公司的内部通信工具也没法使用，他们只能用电子邮件和 Zoom 来互相联络。因为 Delta 疫情的关系，目前 Facebook 依然处于远程办公的模式。

虽然 Twitter 和 Facebook 等社交平台遭遇宕机并不令人奇怪，今年 3 月份 Facebook 也曾经短暂宕机，但像此次 Facebook 如此大规模宕机，而且连内网都崩溃了，而且长达 7 个小时还没有恢复，依然是非常罕见。

关于 Facebook 为何全网宕机，诸多网络安全专家也在 Twitter 上阐述了自己的看法。很多人猜测，很大的可能是 Facebook 数据中心出现了问题，导致 DNS 域名服务中断，即无法连接到 Facebook。但是 Instagram 和 WhatsApp 的 DNS 服务却是托管在亚马逊上的，虽然可以接通网站，但却显示 HTTP 503 错误，意味着 DNS 服务正常。

网络服务公司 Cloudflare 的专家 Dane Knecht 在 Twitter 上表示，Facebook 应该是遭遇了 BGP 边界网关协议中断故障，才会导致全网所有服务都无法连接。而一名自称是 Facebook 网络工程团队的匿名员工则在 Reddit 上透露，此次故障有可能是数据中心的技术硬件问题。Facebook 目前正在数据中心进行现场检修。

Facebook 在全球拥有 20 亿活跃用户，此次全网宕机也给全球互联网用户带来了诸多问题。无法刷 Facebook 和 Instagram 或许只是少点乐趣，很多人习惯用 WhatsApp 或者 Messenger 联络好友，今天就只能换到其他平台进行联系。发生这样的事故，Facebook 股价无疑会受到拖累，今天 Facebook 股价下跌了 5%，扎克伯格个人财富损失了 59 亿美元。

从另一个角度来看，Twitter 似乎是 Facebook 宕机事故的最大受益者。不仅 Facebook 官方账号和诸多高管先后来到 Twitter 发表声明致歉，今天 Twitter 的单日访问人数也创下了新高。

目前 Facebook 正又双叒叕处在负面缠身的状态。就在昨天，前 Facebook 产品经理 Frances Haugen 公开站出来承认，她就是此前把 Facebook 内部研究报告曝光给媒体的“内鬼”，给扎克伯格和 Facebook 的公众形象一记重击。Facebook 此前进行了一系列社交媒体影响力研究，研究结果显示 Facebook 目前的算法和产品会放大仇恨、传播谣言、引发社会动荡，影响青少年身心健康，但面对这样的研究结果，Facebook 高层不仅没有进行积极整改，反而选择了掩盖问题。已经在 5 月份离职的 Haugen 表示，自己揭发 Facebook 并不是因为个人恩怨，而是希望这家社交网站变得更好。