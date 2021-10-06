扎克伯格回应举报人指控：Facebook 为了利润不顾用户，胡扯

10 月 6 日消息，社交巨头 Facebook 公司 CEO 马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 周二在 Facebook 上贴出了他发给员工的备忘录，针对举报人弗朗西丝・豪根 (Frances Haugen) 近期对 Facebook 的指控做出坚定辩护。他表示，豪根的许多指控都是胡扯。

▲ 扎克伯格

Facebook 前产品经理豪根此前向《华尔街日报》提供了大量内部文件，指控 Facebook 将公司利润置于用户安全之上。周二，豪根在美国国会作证。此次听证会的核心内容是，Facebook 内部研究显示，旗下照片分享应用 Instagram 对年轻人产生了负面影响。豪根借机攻击了 Facebook 的商业模式和信息流算法，她的一个主要论据是，Facebook 的广告销售业务基于用户互动，这促使 Facebook 不惜一切代价让用户留在其平台上，即便是知道用户互动的内容是有害的。

扎克伯格回应称，(豪根的) 许多指控都是在胡扯。“如果我们想忽视研究，那么我们为何当初要创建业界一流的研究项目来了解这些重要议题？如果我们不关心打击有害内容，那么我们为何要比其他公司雇上远远更多的人来专门做这件事？”他反问道。

▲ 扎克伯格的帖子

“这些指控的核心要点就是我们把利润置于 (用户) 安全和福祉之上，这并不属实。例如，一个受到质疑的措施就是我们对信息流做出重要社交互动调整的时机。这一调整减少了网红视频，增加了来自好友和家人的内容。我们知道这一调整意味着用户花在 Facebook 上的时间会变少，但是研究显示这对于用户福祉来说是正确的事情。一家把利润置于用户之上的公司会这么做吗？”

“那种说我们故意推送内容让人们生气来换取利润的论点是极其不合逻辑的，”扎克伯格称，“我们通过广告赚钱，但是广告商们一直告诉我们，他们不想让自己的广告与有害或者愤怒的内容并排放在一起。我不知道有哪家科技公司开发产品的目的是为了让人们感到生气或者沮丧。道德、商业和产品动机全都指向的是相反的方向。”

他还特别回应了 Facebook 对年轻人产生负面影响的指控。“我花了大量时间反思我想为我和其他人的孩子提供何种网上体验。对我来说很重要的一点是，我们开发的一切对孩子们都得是安全的，有益的。”他表示。

另外，扎克伯格还呼吁国会更新互联网法规，重新确定多大年龄的青少年能够使用互联网服务，科技公司应该如何确认用户的年龄，企业应该如何平衡保护孩子隐私的同时让家长监控孩子的在线活动。