雷蛇推出 Razer Book/Razer Blade 15 Advanced 笔记本：预装 Win11

IT之家 10 月 6 日消息 雷蛇今日宣布推出全新的 Razer Book、Razer Blade 15 Advanced 笔记本。两款新品将预装微软 Windows 11 操作系统，搭载英特尔 11 代酷睿处理器，以及高分屏幕。

雷蛇 Razer Blade 15 Advanced 笔记本是同系列的顶配版，搭载 i7-11800H 处理器，提供 RTX 3070、RTX 3080 移动版显卡可选。

笔记本使用了 15.6 英寸屏幕，分辨率 2560×1440，刷新率可达 240Hz，覆盖 100% DCI-P3 色域。

接口方面，笔记本具有 3 x USB3.2 Gen 2 Type-A 口、2 个雷电 4 接口、一个 HDMI 2.1 接口、一个 SD 卡读卡器，以及一个供电口。产品配备 230W 电源，同时具有双扬声器，四颗阵列麦克风，支持 THX 音频技术，重 2.01kg。

雷蛇两款全新 Razer Blade 15 Advanced 笔记本配置如下：

RTX 3070 版，16GB 内存 + 1TB SSD，2699.99 美元（约 17415 元人民币）

RTX 3080 版，32GB 内存 + 1TB SSD，3099.9 美元（约 19994 元人民币）

雷蛇 2021 年全新的 Razer Book 笔记本，采用白色外壳以及键盘，简约轻薄。产品搭载 13.4 英寸 16:10 屏幕，提供 1080P、1080P 触摸屏以及 4K 分辨率触摸屏可选。

配置方面，笔记本内置英特尔 i5-1135G7、i7-1165G7 低压处理器，集成锐炬 Xe 显卡，同时具有雷电 4 接口。笔记本采用 CNC 铝合金一体化外壳制造，重量轻至 1.34kg，续航最长 14 小时。产品还支持快充技术，30 分钟充电可满足 4 小时续航。

IT之家了解到，全新雷蛇 Razer Book 提供三种配置可选：