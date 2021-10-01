雷蛇发布幻彩灯带套装/清姬 X 全高清网络摄像头：999/699 元

IT之家 10 月 1 日消息 9 月 30 日晚，雷蛇正式发布了 Razer Chroma Light Strip Set 雷蛇幻彩灯带套装，以及 Razer Kiyo X 雷蛇清姬 X 全高清网络摄像头。两款产品目前已经开售，针对电竞用户推出。

雷蛇幻彩灯带套装包含一条 100cm 和两条 50cm 的 RGB 灯带，这三条灯带中共包含了 120 颗可单独控制的 LED 灯珠，灯带具有漫反射效果。

这些灯带需要接入专用的“无线 ARGB 幻彩控制器”，用户将 2.4G 无线接收器插入电脑，即可使用雷云 3 软件对等效进行控制。此外，产品还支持蓝牙模式，方便在手机 App 控制。

IT之家了解到，雷蛇幻彩灯带套装 + 一个控制器，售价 999 元。如果用户已有控制器，可以单独购买灯带，灯带售价 649 元。

雷蛇清姬 X 全高清网络摄像头，是雷蛇此前发布的清姬网络摄像头的低配版本，视频规格从 1080P/60FPS 降低至 1080P/30FPS。这款摄像头在 720P 分辨率下，支持 60FPS 高帧率。

IT之家了解到，雷蛇清姬 X 摄像头支持自动对焦功能，自带可分离的夹子，可以固定在显示器上，支持调节角度。产品使用 USB 2.0 接口进行连接，兼容大多数直播程序，同时支持使用电脑的雷云 3 软件使用。其它方面，产品配备一个全指向性麦克风，音频规格为 48KHz，16bit。