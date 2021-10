IT之家 10 月 6 日消息 Material You 是谷歌在 Android 12 中引入的动态主题系统,该系统可帮助 App 根据用户的壁纸进行动态着色。三星今日发布了 One UI 4.0 beta 2,终于带来了对 Material You 的支持。

三星 One UI 4.0 beta 1 中缺少此功能,据 SamMobile 报道,One UI 4.0 beta 2 已添加了该系统,允许用户根据壁纸的颜色选择主题。

不过,该功能仍然存在一些 Bug,有时当用户选择壁纸后,主题无法立即生效,需要重启手机,该问题预计将在后续版本中修复。

从图中可以看到,当用户选择壁纸为绿色背景下的一朵花时,通知栏就采用了类似的模糊样式,并且图标主题色采用了绿色,亮、暗模式都进行了适配。

IT之家了解到,三星 One UI 4.0 已在海外向 Galaxy S21 系列开启测试,支持更换图标包,界面进行了小幅更改,拥有新的小部件以及充电动画。安全方面,新系统还支持查看每款 App 申请权限的记录。